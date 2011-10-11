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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Бельгия
Германия - Бельгия: обзор матча 11 октября 2011
Германия
11.10.2011, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа A, 12 тур
3 : 1
Завершен
Бельгия
31'
М. Озил
33'
А. Шюррле
48'
М. Гомес
86'
М. Феллайни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Бельгия
ГОЛ! 3:1!
М. Феллайни
Пас отдал
Д. Мертенс
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Ф. Лам
Желтая карточка
А. Витсель
Замена
Какау
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
С. Хедира
Замена
М. Ройс
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Дембеле
ГОЛ! 3:0!
М. Гомес
Пас отдал
М. Озил
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Огунжими
ГОЛ! 2:0!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Гомес
ГОЛ! 1:0!
М. Озил
Пас отдал
С. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
16
Марвин Огунжими
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Деннис Аого
ЦЗ
21
Илкай Гюндоган
ЦП
15
Кристиан Треш
ЦП
7
Симон Рольфес
ЦП
11
Марко Ройс
АП
16
Какау
ЦФ
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Карл Хофкенс
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
15
Габи Мудингай
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
0
Мертезакер
4
Хеведес
5
Хуммельс
0
Лам
8
Кроос
9
Шюррле
6
Хедира
10
Озил
13
Мюллер
23
Гомес
3-4-1-2
12
Миньоле
5
Вертонген
4
Компани
23
Киман
19
Дембеле
8
Феллайни
3
Симонс
6
Витсель
10
Азар
14
Мертенс
16
Огунжими
0
Лам
21
Гюндоган
21
Гюндоган
0
Лам
13
Мюллер
11
Ройс
11
Ройс
13
Мюллер
23
Гомес
16
Какау
16
Какау
23
Гомес
16
Огунжими
9
Лукаку
9
Лукаку
16
Огунжими
Остались в запасе
Германия
Бельгия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Деннис Аого
ЦЗ
15
Кристиан Треш
ЦП
7
Симон Рольфес
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
1
Тибо Куртуа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Карл Хофкенс
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
15
Габи Мудингай
ЦП
Главный тренер
Жорж Леекенс
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Деннис Аого
ЦЗ
15
Кристиан Треш
ЦП
7
Симон Рольфес
ЦП
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
13
Карл Хофкенс
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
15
Габи Мудингай
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча Германия - Бельгия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
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