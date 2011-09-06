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Испания - Лихтенштейн
Испания - Лихтенштейн: обзор матча 06 сентября 2011
Испания
06.09.2011, вторник, 23:59
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 10 тур
6 : 0
Завершен
Лихтенштейн
34'
А. Негредо
37'
А. Негредо
44'
Хави
52'
С. Рамос
60'
Д. Вилья
79'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Лихтенштейн
Желтая карточка
Н. Хаслер
Замена
Р. Хансельманн
️️️️
Т. Бек
Замена
В. Кибер
️️️️
М. Бюхель
ГОЛ! 6:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Х. Алонсо
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
Замена
Н. Хаслер
️️️️
С. Визер
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 5:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Рамос
ГОЛ! 4:0!
С. Рамос
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Хави
ГОЛ! 3:0!
Хави
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
Пас отдал
Д. Вилья
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
13
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
10
Сандро Визер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
16
Мартин Рехштайнер
ЦП
2
Марко Ритцбергер
ПП
7
Давид Хаслер
ЦФ
10
Марио Фрик
ЦФ
9
Томас Бек
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Лихтенштейн
12
Ченгиз Бичер
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
0
Вольфганг Кибер
ЦП
0
Рони Хансельманн
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
3-1-3-1-2
1
Касильяс
2
Альбиоль
15
Рамос
17
Арбелоа
5
Бускетс
8
Хави
14
Алонсо
6
Иньеста
13
Мата
9
Негредо
7
Вилья
2-5-3
0
Йеле
6
Штокласа
3
Штоклаза
2
Ритцбергер
13
Бюхель
11
Бургмайер
16
Рехштайнер
10
Визер
9
Бек
10
Фрик
7
Хаслер
15
Рамос
10
Алькантара
10
Алькантара
15
Рамос
8
Хави
10
Фабрегас
10
Фабрегас
8
Хави
9
Негредо
19
Льоренте
19
Льоренте
9
Негредо
13
Бюхель
0
Кибер
0
Кибер
13
Бюхель
9
Бек
0
Хансельманн
0
Хансельманн
9
Бек
10
Визер
18
Хаслер
18
Хаслер
10
Визер
Остались в запасе
Испания
Лихтенштейн
12
Виктор Вальдес
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
12
Ченгиз Бичер
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
Остались в запасе
12
Ченгиз Бичер
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Статистика матча Испания - Лихтенштейн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
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