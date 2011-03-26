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Расписание матчей
Евро-2024
Грузия - Хорватия
Грузия - Хорватия: обзор матча 26 марта 2011
Грузия
26.03.2011, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 5 тур
1 : 0
Завершен
Хорватия
90'
Л. Кобиашвили
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Хорватия
ГОЛ! 1:0!
Л. Кобиашвили
Пас отдал
О. Марцваладзе
Замена
Д. Праньич
️️️️
М. Петрич
Замена
Г. Гогуа
️️️️
М. Даушвили
Желтая карточка
О. Марцваладзе
Замена
Н. Елавич
️️️️
Н. Кранчар
Желтая карточка
Н. Кранчар
Замена
И. Перишич
️️️️
И. Ракитич
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
А. Иашвили
Желтая карточка
Л. Модрич
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
В. Двалишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
0
Каха Каладзе
(К)
ЛЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
0
Александр Иашвили
ЛП
20
Джаба Канкава
ЦП
6
Акакий Хубутия
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ПП
0
Леван Кобиашвили
ЦФ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Хорватия
23
Ведран Рунье
ВР
3
Иван Стринич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
16
Томислав Дуймович
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
19
Нико Кранчар
АП
16
Никола Калинич
ПВ
9
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
16
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Гогита Гогуа
ЛП
0
Давид Сирадзе
ЦФ
0
Отар Марцваладзе
ЦФ
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
4-4-2
0
Ревишвили
0
Каладзе
6
Хизанишвили
0
Амисулашвили
3
Салуквадзе
0
Иашвили
20
Канкава
6
Хубутия
6
Даушвили
14
Двалишвили
0
Кобиашвили
4-3-2-1
23
Рунье
11
Срна
6
Ловрен
5
Чорлука
3
Стринич
16
Дуймович
7
Ракитич
10
Модрич
16
Калинич
19
Кранчар
9
Петрич
6
Даушвили
0
Гогуа
0
Гогуа
6
Даушвили
14
Двалишвили
0
Сирадзе
0
Сирадзе
14
Двалишвили
0
Иашвили
0
Марцваладзе
0
Марцваладзе
0
Иашвили
7
Ракитич
14
Перишич
14
Перишич
7
Ракитич
9
Петрич
3
Праньич
3
Праньич
9
Петрич
19
Кранчар
0
Елавич
0
Елавич
19
Кранчар
Остались в запасе
Грузия
Хорватия
16
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
Главный тренер
Темури Кецбая
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
16
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
1
Георгий Лория
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Грузия - Хорватия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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