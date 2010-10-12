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Евро-2024
Шотландия - Испания
Шотландия - Испания: обзор матча 12 октября 2010
Шотландия
12.10.2010, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 4 тур
2 : 3
Завершен
Испания
58'
С. Нейсмит
66'
Ж. Пике (АГ)
45'
Д. Вилья (П)
56'
А. Иньеста
79'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Испания
Замена
К. Марчена
️️️️
С. Бускетс
Вторая желтая
С. Уиттакер
Замена
️️️️
Д. Моррисон
Замена
️️️️
Г. Дорранс
ГОЛ! 2:3!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Х. Капдевила
Желтая карточка
К. Миллер
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Касорла
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ж. Пике
Пас отдал
Д. Моррисон
ГОЛ! 1:2!
С. Нейсмит
Пас отдал
К. Миллер
ГОЛ! 0:2!
А. Иньеста
Замена
️️️️
Л. МакКаллох
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Вилья
Желтая карточка
С. Уиттакер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЛЗ
4
Стивен МакМанус
ЦЗ
5
Дэвид Уэйр
ЦЗ
0
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Грэм Дорранс
ЛВ
0
Ли МакКаллох
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦП
19
Даррен Флетчер
АП
7
Джеймс Моррисон
ПВ
9
Кенни Миллер
ЦФ
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Хаби Алонсо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Андрес Иньеста
АП
21
Давид Сильва
АП
20
Санти Касорла
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Шотландия
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Джеймс МакИвели
ЛЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
0
Бэрри Робсон
АП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
0
Борха Валеро
ЦП
19
Бруно
ЦП
6
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-2-3-1
0
МакГрегор
3
Уиттакер
4
МакМанус
5
Уэйр
0
Бардсли
0
МакКаллох
10
Нейсмит
16
Дорранс
19
Флетчер
7
Моррисон
9
Миллер
4-2-3-1
1
Касильяс
3
Пике
5
Пуйоль
15
Рамос
11
Капдевила
14
Алонсо
5
Бускетс
20
Касорла
21
Сильва
6
Иньеста
7
Вилья
5
Бускетс
4
Марчена
4
Марчена
5
Бускетс
20
Касорла
6
Эрнандес
6
Эрнандес
20
Касорла
Остались в запасе
Шотландия
Испания
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Джеймс МакИвели
ЛЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
0
Бэрри Робсон
АП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
0
Борха Валеро
ЦП
19
Бруно
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Джеймс МакИвели
ЛЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
0
Бэрри Робсон
АП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
12
Виктор Вальдес
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
0
Борха Валеро
ЦП
19
Бруно
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Шотландия - Испания
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
- : -
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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