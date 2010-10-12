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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Черногория
Англия - Черногория: обзор матча 12 октября 2010
Англия
12.10.2010, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 4 тур
0 : 0
Завершен
Черногория
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Черногория
+2
Желтая карточка
С. Вукчевич
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Б. Бошкович
Замена
А. Делибашич
️️️️
Р. Джалович
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Э. Янг
Замена
К. Дэйвис
️️️️
П. Крауч
Желтая карточка
Г. Бэрри
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
М. Кашчелан
️️️️
М. Новакович
Желтая карточка
Э. Янг
Желтая карточка
М. Баша
Желтая карточка
У. Руни
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
М. Джудович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Стивен Джеррард
ЦП
15
Гарет Бэрри
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
9
Питер Крауч
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Черногория
12
Младен Божович
ВР
0
Милан Йованович
ЛЗ
5
Марко Баша
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Милорад Пекович
ЦЗ
13
Митар Новакович
ПЗ
20
Миодраг Джудович
ЛП
17
Эльсад Зверотич
ЦП
11
Бранко Бошкович
АП
7
Симон Вукчевич
ПП
10
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
Англия
13
Бен Фостер
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Джек Уилшир
ЦП
17
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
0
Кевин Дэйвис
ЦФ
Черногория
12
Срдьн Блажич
ВР
5
Радослав Батак
ЦЗ
0
Лука Пейович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Младен Кашчелан
ОП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
3-2-3-2
1
Харт
18
Янг
5
Лескотт
5
Фердинанд
3
Коул
2
Джонсон
4
Джеррард
15
Бэрри
19
Джонсон
10
Руни
9
Крауч
3-2-3-1-1
12
Божович
5
Баша
15
Савич
15
Пекович
13
Новакович
0
Йованович
7
Вукчевич
17
Зверотич
20
Джудович
11
Бошкович
10
Джалович
18
Янг
17
Райт-Филлипс
17
Райт-Филлипс
18
Янг
9
Крауч
0
Дэйвис
0
Дэйвис
9
Крауч
13
Новакович
7
Кашчелан
7
Кашчелан
13
Новакович
11
Бошкович
11
Бечирай
11
Бечирай
11
Бошкович
10
Джалович
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Джалович
Остались в запасе
Англия
Черногория
13
Бен Фостер
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Джек Уилшир
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
Главный тренер
Фабио Капелло
12
Срдьн Блажич
ВР
5
Радослав Батак
ЦЗ
0
Лука Пейович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
Главный тренер
Златко Кранчар
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
13
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Джек Уилшир
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
Остались в запасе
12
Срдьн Блажич
ВР
5
Радослав Батак
ЦЗ
0
Лука Пейович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Златко Кранчар
Статистика матча Англия - Черногория
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Помощники судьи:
Маркус Хекер
Фолькер Вецель (оба- Германия)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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