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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Литва
Испания - Литва: обзор матча 08 октября 2010
Испания
08.10.2010, пятница, 23:55
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа I, 3 тур
3 : 1
Завершен
Литва
47'
Ф. Льоренте
56'
Ф. Льоренте
79'
Д. Сильва
54'
Д. Шернас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Литва
Замена
Р. Пошкус
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
А. Арбелоа
️️️️
С. Рамос
Замена
К. Ивашкевичус
️️️️
Т. Данилевичиус
ГОЛ! 3:1!
Д. Сильва
Замена
А. Адурис
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Д. Вилья
Замена
Д. Чеснаускис
️️️️
С. Миколюнас
ГОЛ! 2:1!
Ф. Льоренте
ГОЛ! 1:1!
Д. Шернас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Литва
0
Жидрунас Карчемарскас
ВР
0
Андрюс Скерла
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
0
Мариус Станкявичус
ПЗ
0
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
18
Миндаугас Панка
ОП
0
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
3
Рамунас Радавичюс
ЦП
0
Томас Данилевичиус
ЛФ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Бруно
ЦП
0
Борха Валеро
ЦП
6
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Литва
0
Паулис Грибаускас
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
0
Кестутис Ивашкевичус
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
0
Робертас Пошкус
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Касильяс
11
Капдевила
5
Пуйоль
15
Рамос
3
Пике
5
Бускетс
20
Касорла
6
Иньеста
21
Сильва
19
Льоренте
7
Вилья
4-2-3-1
0
Карчемарскас
0
Станкявичус
0
Скерла
4
Кьянскас
13
Миколюнас
18
Панка
0
Шемберас
10
Шернас
3
Радавичюс
0
Чеснаускис
0
Данилевичиус
15
Рамос
17
Арбелоа
17
Арбелоа
15
Рамос
7
Вилья
6
Эрнандес
6
Эрнандес
7
Вилья
19
Льоренте
20
Адурис
20
Адурис
19
Льоренте
0
Данилевичиус
0
Ивашкевичус
0
Ивашкевичус
0
Данилевичиус
13
Миколюнас
7
Чеснаускис
7
Чеснаускис
13
Миколюнас
0
Чеснаускис
0
Пошкус
0
Пошкус
0
Чеснаускис
Остались в запасе
Испания
Литва
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
19
Бруно
ЦП
0
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
14
Витаутас Лукша
ЦП
0
Паулис Грибаускас
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
4
Карлос Марчена
ЦЗ
19
Бруно
ЦП
0
Борха Валеро
ЦП
Остались в запасе
14
Витаутас Лукша
ЦП
0
Паулис Грибаускас
ВР
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Раймондас Жутаутас
Статистика матча Испания - Литва
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
- : -
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 2
29.03.2026
Грузия
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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