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Евро-2024
Англия - Болгария
Англия - Болгария: обзор матча 03 сентября 2010
Англия
03.09.2010, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа G, 1 тур
4 : 0
Завершен
Болгария
3'
Д. Дефо
61'
Д. Дефо
83'
А. Джонсон
86'
Д. Дефо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Болгария
Желтая карточка
Д. Милнер
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Дефо
ГОЛ! 4:0!
Д. Дефо
Пас отдал
У. Руни
ГОЛ! 3:0!
А. Джонсон
Пас отдал
У. Руни
Замена
Г. Пеев
️️️️
И. Попов
Замена
А. Джонсон
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
В. Минев
️️️️
С. Манолев
Замена
Д. Рангелов
️️️️
В. Божинов
Желтая карточка
И. Попов
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Пас отдал
У. Руни
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
М. Доусон
Травма
М. Доусон
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Э. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Майкл Доусон
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
15
Гарет Бэрри
ЦП
4
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
20
Живко Миланов
ЛЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
3
Илиян Стоянов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Мартин Петров
ЛП
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
6
Станислав Ангелов
ЦП
8
Чавдар Янков
ПП
10
Валерий Божинов
ЦФ
9
Ивелин Попов
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Англия
13
Бен Фостер
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
18
Эшли Янг
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
9
Даррен Бент
ЦФ
Болгария
1
Владислав Стоянов
ВР
14
Веселин Минев
ОП
7
Станислав Генчев
ЦП
12
Георги Пеев
ПП
9
Мартин Камбуров
ЦФ
8
Димитар Рангелов
ЦФ
14
Валерий Домовчийски
РФ
4-4-2
1
Харт
3
Коул
5
Доусон
16
Ягиелка
2
Джонсон
15
Бэрри
4
Джеррард
4
Милнер
14
Уолкотт
10
Руни
9
Дефо
4-4-2
13
Михайлов
11
Манолев
16
Иванов
3
Стоянов
20
Миланов
8
Янков
19
Петров
6
Ангелов
17
Петров
9
Попов
10
Божинов
9
Дефо
18
Янг
18
Янг
9
Дефо
5
Доусон
15
Кэхилл
15
Кэхилл
5
Доусон
14
Уолкотт
19
Джонсон
19
Джонсон
14
Уолкотт
11
Манолев
14
Минев
14
Минев
11
Манолев
9
Попов
12
Пеев
12
Пеев
9
Попов
10
Божинов
8
Рангелов
8
Рангелов
10
Божинов
Остались в запасе
Англия
Болгария
13
Бен Фостер
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
9
Мартин Камбуров
ЦФ
7
Станислав Генчев
ЦП
1
Владислав Стоянов
ВР
14
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
13
Бен Фостер
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
9
Мартин Камбуров
ЦФ
7
Станислав Генчев
ЦП
1
Владислав Стоянов
ВР
14
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Англия - Болгария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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