Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Осиек: обзор матча 22 марта 2026

Славен Белупо
22.03.2026, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Осиек
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Осиек
Конец матча
90'
+3'
Замена
K. Išasegi ️️️️ F. Krušelj
84'
Замена
M. Dabro ️️️️ А. Гргич
72'
69'
Замена
️️️️ A. Jakupovic
69'
Замена
S. Akere ️️️️ Р. Юришич
61'
Замена
S. Mikolcic ️️️️ D. M. Mejia Moscoso
61'
Замена
D. Bukvic ️️️️ T. Teklić
Желтая карточка
D. Kovačić
46'
Второй тайм
45'
+1'
Желтая карточка
И. Несторовски
36'
25'
Желтая карточка
D. M. Mejia Moscoso
19'
Желтая карточка
T. Teklić
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
27
Ален Гргич
ЛВ
17
Filip Mažar
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Осиек
31
Марко Маленица
(К) ВР
22
Роко Юришич
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
21
Владан Бубанья
ОП
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
17
A. Jakupovic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Славен Белупо
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
33
Emin Hasić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
8
S. Mikolcic
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
18
Niko Farkaš
ЦП
40
Fran Peček
ЦП
39
D. Bukvic
ЦФ
34
Anton Matković
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
2-2-1-5
31
Хаджикич
18
6
3
21
27
Гргич
15
4
90
Несторовски
11
17
4-1-3-2
31
Маленица
29
Карачич
26
5
Мерсинай
22
Юришич
21
Бубанья
6
99
11
16
17
18
33
33
18
23
23
27
Гргич
7
7
27
Гргич
6
8
8
6
22
Юришич
57
57
22
Юришич
99
39
39
99
Остались в запасе
Славен Белупо
Осиек
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
1
Nikola Curcija
ВР
33
Emin Hasić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
40
Fran Peček
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Остались в запасе
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
33
Emin Hasić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
40
Fran Peček
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Славен Белупо - Осиек
2
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
11
Офсайды
3
1
Количество передач
299
380
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
1
3
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
0.27
0.63
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
823
Новости команд
Все
Славен Белупо
Осиек
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+