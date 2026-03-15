Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Истра 1961: обзор матча 15 марта 2026

Риека
15.03.2026, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Истра 1961
2' С. Превляк 9' Э. Фредериксен
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Истра 1961
Завершен
90' +5
Желтая карточка
Марсель Хайстер
Желтая карточка
Анте Орек
90' +2
90'
+5'
83'
Замена
Samuli Miettinen ️️️️➡️️ Эмиль Фредериксен
73'
Желтая карточка
Niko Šepić
Замена
Dominik Thaqi ️️️️➡️️ Дуйе Чоп
73'
68'
Замена
Niko Šepić ️️️️➡️️ Silvio Goričan
Замена
Анте Орек ️️️️➡️️ Габриэль Рукавина
61'
Замена
Даниэль Аду-Аджей ️️️️➡️️ Christian Ouguehi
61'
54'
Замена
Israel Ayuma ️️️️➡️️ Antonio Maurić
Замена
Alfonso Barco ️️️️➡️️ Деян Петрович
46'
Замена
️️️️➡️️ Юстас Ласицкас
46'
45'
+4'
Желтая карточка
Анель Хушич
36'
9'
ГОЛ! 0:2! Эмиль Фредериксен
Пас отдал Смаил Превляк
2'
ГОЛ! 0:1! Смаил Превляк
Пас отдал Silvio Goričan
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Деян Петрович
ЦП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
5
Йосип Радошевич
(К) ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
66
Бранко Павич
ОП
20
Мервейл Ндокит
АП
10
Тони Фрук
АП
14
Амер Гояк
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
12
Roko Banovac
ВР
13
Niko Šepić
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
44
Rene Hrvatin
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Зломислич
91
45
Майсторович
51
Хушич
24
23
Ласицкас
26
Дантас
8
Петрович
11
Рукавина
9
Чоп
77
4-1-3-1-1
1
38
26
Хайстер
97
Кадушич
3
23
Штулац
5
Радошевич
8
11
17
Фредериксен
9
Превляк
8
Петрович
55
55
8
Петрович
11
Рукавина
22
Орек
22
Орек
11
Рукавина
24
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
24
9
Чоп
25
25
9
Чоп
11
13
13
11
17
Фредериксен
16
16
17
Фредериксен
8
18
18
8
Остались в запасе
Риека
Истра 1961
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
20
Мервейл Ндокит
АП
10
Тони Фрук
АП
14
Амер Гояк
АП
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
12
Roko Banovac
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
7
Vinko Rozić
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
44
Rene Hrvatin
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
20
Мервейл Ндокит
АП
10
Тони Фрук
АП
14
Амер Гояк
АП
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
12
Roko Banovac
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
7
Vinko Rozić
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
44
Rene Hrvatin
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Риека - Истра 1961
2
2
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
0
Нарушения
7
13
Офсайды
0
1
Количество передач
526
238
Сейвы
0
5
Точность передач %
88
61
Удары мимо ворот
17
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.71
1.02
xGP (предотвращенные голы)
1.03
1.03
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
5897
Новости команд
Все
Риека
Истра 1961
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+