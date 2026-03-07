Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Славен Белупо: обзор матча 07 марта 2026

Горица
07.03.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Славен Белупо
13' Д. Павичич 76' Д. Павичич
55' T. Božić 74' J. Mitrović
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Славен Белупо
Конец матча
90' +3
Замена
I. Lepinjica ️️️️ M. Dabro
90' +2
Желтая карточка
О. Хаджикич
90'
+4'
84'
Желтая карточка
I. Ćubelić
84'
Замена
A. Jakir ️️️️ И. Несторовски
80'
Желтая карточка
I. Čović
Желтая карточка
Д. Павичич
77'
ГОЛ! 2:2! Д. Павичич
Пас отдал B. Bogojević
76'
74'
ГОЛ! 1:2! J. Mitrović
Пас отдал Л. Жута
70'
Желтая карточка
K. Išasegi
Замена
А. Эрцег ️️️️ W. Sule
68'
Замена
T. Epailly ️️️️ L. Vrzić
68'
Желтая карточка
L. Vrzić
64'
60'
Замена
I. Ćubelić ️️️️ А. Гргич
59'
Травма
А. Гргич
55'
ГОЛ! 1:1! T. Božić
Пас отдал L. Crepulja
Второй тайм
45'
+1'
ГОЛ! 1:0! Д. Павичич
Пас отдал I. Pozo
13'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Wisdom Sule
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
27
Ален Гргич
ЛВ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Горица
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
64
T. Epailly
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
99
M. Gashi
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Славен Белупо
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
3-4-3
71
Матияс
19
Чабрая
4
Филипович
45
Перич
25
36
24
Павичич
8
10
20
11
3-1-1-5
31
Хаджикич
33
35
Жута
6
21
27
Гргич
4
7
90
Несторовски
17
11
20
64
64
20
11
50
Эрцег
50
Эрцег
11
90
Несторовски
3
3
90
Несторовски
24
24
7
23
23
7
27
Гргич
15
15
27
Гргич
Остались в запасе
Горица
Славен Белупо
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
99
M. Gashi
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
99
M. Gashi
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Остались в запасе
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Горица - Славен Белупо
2
5
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
15
Офсайды
3
3
Количество передач
301
427
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.73
xGP (предотвращенные голы)
-1
-1
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
783
Новости команд
Все
Горица
Славен Белупо
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+