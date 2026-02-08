Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Динамо Загреб: обзор матча 08 февраля 2026

Риека
08.02.2026, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Загреб
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Динамо Загреб
Конец матча
90'
+3'
Замена
C. Ouguehi ️️️️ А. Орек
87'
78'
Замена
M. Soldo ️️️️ М. Зайц
77'
Замена
Г. Видович ️️️️ А. Ходжа
Замена
Д. Чоп ️️️️ Д. Аду-Аджей
70'
Замена
A. Matej Jurić ️️️️ Т. Фрук
69'
Замена
Ю. Ласицкас ️️️️ А. Гояк
64'
46'
Замена
F. Topić ️️️️ М. Бакрар
Второй тайм
45'
+1'
24'
Желтая карточка
М. Зайц
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Деян Петрович
ЦП
14
Амер Гояк
АП
10
Тони Фрук
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
14
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Риека
1
Vito Kovač
ВР
55
Alfonso Barco
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
40
Иван Филипович
ВР
35
N. Mikic
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
23
Cardoso Varela
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Зломислич
28
6
Радельич
22
Орек
34
Деветак
26
Дантас
8
Петрович
10
Фрук
14
Гояк
7
18
Аду-Аджей
4-2-2-2
1
Ливакович
36
Домингес
26
Маккена
22
25
14
Мишич
8
Зайц
4
Стойкович
11
Ходжа
71
Бакрар
9
Бельо
22
Орек
24
24
22
Орек
14
Гояк
23
Ласицкас
23
Ласицкас
14
Гояк
20
Ндокит
20
Ндокит
10
Фрук
77
77
10
Фрук
18
Аду-Аджей
9
Чоп
9
Чоп
18
Аду-Аджей
71
Бакрар
30
30
71
Бакрар
8
Зайц
14
14
8
Зайц
11
Ходжа
10
Видович
10
Видович
11
Ходжа
Остались в запасе
Риека
Динамо Загреб
1
Vito Kovač
ВР
55
Alfonso Barco
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Даниэль Загорац
ВР
40
Иван Филипович
ВР
35
N. Mikic
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
23
Cardoso Varela
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
1
Vito Kovač
ВР
55
Alfonso Barco
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
40
Иван Филипович
ВР
35
N. Mikic
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Bruno Goda
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
23
Cardoso Varela
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Риека - Динамо Загреб
1
Всего ударов по воротам
2
12
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
12
Офсайды
3
2
Количество передач
402
392
Сейвы
2
0
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.08
0.76
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
7102
Новости команд
Все
Риека
Динамо Загреб
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+