Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Славен Белупо: обзор матча 20 декабря 2025

Осиек
20.12.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Славен Белупо
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Славен Белупо
Конец матча
90'
+5'
Желтая карточка
S. Mikolcic
89'
Замена
M. Jovičić ️️️️ N. Omerović
85'
81'
Замена
L. Crepulja ️️️️ M. Agbekpornu
81'
Замена
K. Išasegi ️️️️ F. Krušelj
Замена
D. Bukvic ️️️️ Д. Чолина
72'
Замена
Х. Бабец ️️️️ L. Vrbančić
72'
66'
Замена
О. Хаджикич ️️️️ I. Čović
65'
Замена
М. Каймаков ️️️️ A. Liber
65'
Травма
I. Čović
59'
Замена
I. Lepinjica ️️️️ И. Несторовски
Желтая карточка
E. Hasić
51'
Замена
С. Мкртчян ️️️️ Й. Мерсинай
46'
Второй тайм
45'
+3'
39'
Желтая карточка
И. Несторовски
Желтая карточка
Й. Мерсинай
39'
Замена
A. Jakupovic ️️️️ V. Jugović
14'
Травма
V. Jugović
13'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
22
Роко Юришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
11
Nail Omerović
ЦП
8
S. Mikolcic
ЦП
23
Luka Vrbančić
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
7
Vedran Jugović
(К) ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К) ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
88
A. Jagusic
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
77
Ante Šuto
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
44
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
55
Ivan Cvijanović
ЦЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
40
Fran Peček
ЦП
17
A. Jakupovic
ЦФ
24
F. Zivkovic
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
7
Андрия Филипович
ПВ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
3-2-3-2
31
Маленица
33
5
Мерсинай
26
22
Юришич
38
Чолина
11
8
23
7
34
2-3-5
32
18
6
22
88
3
4
15
77
14
90
Несторовски
5
Мерсинай
44
Мкртчян
44
Мкртчян
5
Мерсинай
23
6
Бабец
6
Бабец
23
7
17
17
7
38
Чолина
39
39
38
Чолина
11
98
98
11
32
31
Хаджикич
31
Хаджикич
32
18
33
33
18
90
Несторовски
23
23
90
Несторовски
14
10
Каймаков
10
Каймаков
14
22
21
21
22
Остались в запасе
Осиек
Славен Белупо
1
Nikola Curcija
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
55
Ivan Cvijanović
ЦЗ
40
Fran Peček
ЦП
24
F. Zivkovic
ЦФ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
7
Андрия Филипович
ПВ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
20
Jan Hlapčić
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
55
Ivan Cvijanović
ЦЗ
40
Fran Peček
ЦП
24
F. Zivkovic
ЦФ
Остались в запасе
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
17
Mateo Barać
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
7
Андрия Филипович
ПВ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Осиек - Славен Белупо
3
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
21
Офсайды
0
2
Количество передач
337
346
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
2026
Новости команд
Все
Осиек
Славен Белупо
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+