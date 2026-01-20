Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Риека: обзор матча 20 января 2026

Истра 1961
20.01.2026, вторник, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Риека
5' С. Лавал
9' Л. Менало 75' Т. Дантас (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Риека
Конец матча
90'
+5'
88'
Замена
T. Barisic ️️️️ С. Виньято
88'
Замена
Д. Чоп ️️️️ Д. Аду-Аджей
87'
Травма
Д. Аду-Аджей
Желтая карточка
Д. Марешич
86'
85'
Желтая карточка
С. Радельич
Замена
C. Adah Agada ️️️️ R. Kumar
83'
80'
Желтая карточка
С. Виньято
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Т. Дантас
Замена
D. Dejan Djuric ️️️️ S. Loncar
69'
66'
Замена
️️️️ Л. Менало
Замена
V. Rozić ️️️️ С. Лавал
58'
Второй тайм
16'
Замена
А. Гояк ️️️️ Т. Фрук
16'
Замена
Д. Аду-Аджей ️️️️ A. Matej Jurić
Замена
А. Кадушич ️️️️ В. Коски
16'
9'
ГОЛ! 1:1! Л. Менало
Пас отдал А. Орек
ГОЛ! 1:0! С. Лавал
5'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
38
Raul Kumar
ЦЗ
15
Дарио Марешич
(К) ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
10
S. Loncar
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
70
Самсон Лавал
АП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
АП
19
Самуэле Виньято
АП
17
Лука Менало
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
7
Vinko Rozić
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
32
Dominik Celija
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
79
Alasan Samateh
ЦП
14
Амер Гояк
АП
25
Dominik Thaqi
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
3-3-2-2
1
38
15
Марешич
26
Хайстер
10
5
Радошевич
18
70
Лавал
17
Фредериксен
16
Коски
9
Превляк
3-1-2-2-2
13
Зломислич
22
Орек
6
Радельич
45
Майсторович
34
Деветак
26
Дантас
8
Петрович
10
Фрук
19
Виньято
77
17
Менало
16
Коски
97
Кадушич
97
Кадушич
16
Коски
70
Лавал
7
7
70
Лавал
10
22
22
10
38
77
77
38
19
Виньято
28
28
19
Виньято
10
Фрук
14
Гояк
14
Гояк
10
Фрук
Аду-Аджей
9
Чоп
9
Чоп
Аду-Аджей
77
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
77
Остались в запасе
Истра 1961
Риека
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
99
Aleksa Todorović
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
79
Alasan Samateh
ЦП
25
Dominik Thaqi
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
6
Jovan Ivanišević
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
79
Alasan Samateh
ЦП
25
Dominik Thaqi
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Истра 1961 - Риека
1
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
16
14
Офсайды
1
1
Количество передач
375
444
Сейвы
0
3
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
4039
Новости команд
Все
Истра 1961
Риека
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+