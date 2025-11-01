Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Риека: обзор матча 01 ноября 2025

Динамо Загреб
01.11.2025, суббота, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Риека
29' М. Бакрар 84' А. Ходжа
58' М. Ндокит
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Риека
Завершен
Замена
Marko Soldo ️️️️➡️️ Исмаэль Беннасер
90' +3
90'
+4'
Замена
Niko Galešić ️️️️➡️️ Серджи Домингес
86'
86'
Замена
Лука Менало ️️️️➡️️ Анте Орек
86'
Замена
Bruno Bogojević ️️️️➡️️ Юстас Ласицкас
ГОЛ! 2:1! Арбер Ходжа
Пас отдал Гонсало Вильяр
84'
78'
Желтая карточка
Анте Майсторович
78'
Желтая карточка
Мартин Зломислич
Желтая карточка
Йосип Мишич
78'
Желтая карточка
Монсеф Бакрар
78'
Замена
Гонсало Вильяр ️️️️➡️️ Деян Любичич
76'
Замена
Matteo Perez Vinlöf ️️️️➡️️ Bruno Goda
76'
Замена
Сандро Куленович ️️️️➡️️ Дион Бельо
76'
74'
Желтая карточка
Амер Гояк
60'
Замена
Амер Гояк ️️️️➡️️ Мервейл Ндокит
59'
Замена
Даниэль Аду-Аджей ️️️️➡️️ Дуйе Чоп
58'
ГОЛ! 1:1! Мервейл Ндокит
Пас отдал Анте Орек
Желтая карточка
Арбер Ходжа
54'
54'
Желтая карточка
Младен Деветак
46'
Замена
Самуэле Виньято ️️️️➡️️ Dominik Thaqi
45' +3
Желтая карточка
Dominik Thaqi
45'
+3'
ГОЛ! 1:0! Монсеф Бакрар
Пас отдал Исмаэль Беннасер
29'
Желтая карточка
Дион Бельо
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
3
Bruno Goda
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Риека
13
Мартин Зломислич
ВР
51
Анель Хушич
ЦЗ
22
Анте Орек
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
34
Младен Деветак
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
32
Роберт Мудражия
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
25
Bruno Bogojević
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
4
Нико Янкович
АП
64
Доминик Янков
АП
14
Амер Гояк
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
2-1-3-1-3
33
Невистич
36
Домингес
26
Маккена
21
Любичич
3
27
Мишич
4
Беннасер
11
Ходжа
71
Бакрар
9
Бельо
21
3-2-5
13
Зломислич
51
Хушич
22
Орек
23
Ласицкас
8
Петрович
10
Фрук
34
Деветак
45
Майсторович
9
Чоп
25
20
Ндокит
3
22
22
3
21
Любичич
12
Вильяр
12
Вильяр
21
Любичич
4
Беннасер
14
14
4
Беннасер
9
Бельо
17
Куленович
17
Куленович
9
Бельо
36
Домингес
15
15
36
Домингес
23
Ласицкас
25
25
23
Ласицкас
25
19
Виньято
19
Виньято
25
20
Ндокит
14
Гояк
14
Гояк
20
Ндокит
22
Орек
17
Менало
17
Менало
22
Орек
9
Чоп
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
9
Чоп
Остались в запасе
Динамо Загреб
Риека
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
32
Роберт Мудражия
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
4
Нико Янкович
АП
64
Доминик Янков
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
32
Роберт Мудражия
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
10
Габриэль Видович
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
4
Нико Янкович
АП
64
Доминик Янков
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Динамо Загреб - Риека
4
5
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
363
440
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
10237
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Риека
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+