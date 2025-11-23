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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Рапид
ЧФР Клуж - Рапид: обзор матча 23 ноября 2025
ЧФР Клуж
23.11.2025, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 17 тур
3 : 0
Завершен
Рапид
48'
А. Кордя
71'
А. Кордя
77'
М. Кореница
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Рапид
Завершен
Замена
Чиприан Деяк
️️️️➡️️
Меритон Кореница
90'
+2
90'
+3'
Замена
Ислам Слимани
️️️️➡️️
Луис Мунтяну
88'
Замена
Андрес Сфаит
️️️️➡️️
Андрей Кордя
87'
82'
Замена
Claudiu Micovschi
️️️️➡️️
Кристофер Браун
Замена
Алин Фика
️️️️➡️️
Линдон Эмерллаху
81'
Замена
Ovidiu Perianu
️️️️➡️️
Tidiane Keita
81'
ГОЛ! 3:0!
Меритон Кореница
Пас отдал
Луис Мунтяну
77'
75'
Замена
Timotej Jambor
️️️️➡️️
Antoine Baroan
75'
Замена
Якуб Громада
️️️️➡️️
Клаудиу Петрила
74'
Замена
Rares Pop
️️️️➡️️
Cătălin Vulturar
ГОЛ! 2:0!
Андрей Кордя
71'
65'
Замена
Elvir Koljić
️️️️➡️️
Кадер Кейта
ГОЛ! 1:0!
Андрей Кордя
Пас отдал
Луис Мунтяну
48'
45'
+1'
Желтая карточка
Меритон Кореница
39'
Желтая карточка
Tidiane Keita
29'
23'
Желтая карточка
Кадер Кейта
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
45
Камора
(К)
ЦЗ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
86
Viktor Kun
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
23
Tidiane Keita
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
24
Андрей Кордя
ПВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
6
Ларс Крамер
ЦЗ
19
Răzvan Onea
(К)
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
18
Кадер Кейта
ОП
15
Cătălin Vulturar
ЦП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
ЧФР Клуж
31
Octavian Vâlceanu
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
97
Маркус Коко
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
47
Anton Krešić
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Рапид
12
Franz Stolz
ВР
31
Adrian Briciu
ВР
22
Cristian Ignat
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
99
Robert Bădescu
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
18
Luka Gojković
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
9
Timotej Jambor
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
2-1-3-2-2
89
Хиндрих
6
Синюан
45
Камора
14
Эмерллаху
86
88
Джокович
23
17
Кореница
24
Кордя
11
Мунтяну
27
4-1-2-2-1
16
Айоани
47
Браун
6
Крамер
19
13
Чоботарию
18
Кейта
15
17
Кристенсен
29
Добре
10
Петрила
17
17
Кореница
10
Деяк
10
Деяк
17
Кореница
14
Эмерллаху
8
Фика
8
Фика
14
Эмерллаху
24
Кордя
77
Сфаит
77
Сфаит
24
Кордя
11
Мунтяну
19
Слимани
19
Слимани
11
Мунтяну
23
16
16
23
47
Браун
19
19
47
Браун
10
Петрила
14
Громада
14
Громада
10
Петрила
17
9
9
17
15
55
55
15
18
Кейта
7
7
18
Кейта
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Рапид
31
Octavian Vâlceanu
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
97
Маркус Коко
ПВ
47
Anton Krešić
ЦФ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
12
Franz Stolz
ВР
31
Adrian Briciu
ВР
22
Cristian Ignat
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
99
Robert Bădescu
ЦЗ
18
Luka Gojković
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
31
Octavian Vâlceanu
ВР
1
Рарес Гал
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
97
Маркус Коко
ПВ
47
Anton Krešić
ЦФ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Остались в запасе
12
Franz Stolz
ВР
31
Adrian Briciu
ВР
22
Cristian Ignat
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
99
Robert Bădescu
ЦЗ
18
Luka Gojković
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча ЧФР Клуж - Рапид
2
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
10
Офсайды
0
2
Количество передач
319
522
Сейвы
1
7
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.25
1.13
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Константин Рэдулеску
Посещаемость:
6455
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