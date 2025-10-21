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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Арсенал - Атлетико
Арсенал - Атлетико: обзор матча 21 октября 2025
Арсенал
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
4 : 0
Завершен
Атлетико
57'
Габриэль
64'
Г. Мартинелли
67'
В. Дьекереш
70'
В. Дьекереш
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Атлетико
Завершен
Замена
Бен Уайт
️️️️➡️️
Хуррьен Тимбер
83'
Замена
Микель Мерино
️️️️➡️️
Виктор Дьекереш
83'
75'
Желтая карточка
Робен Ле Норман
Замена
Кристиан Нергор
️️️️➡️️
Мартин Субименди
72'
Замена
Итан Нванери
️️️️➡️️
Эберечи Эзе
72'
Замена
Кристиан Москера
️️️️➡️️
Габриэль
72'
72'
Замена
Антуан Гризманн
️️️️➡️️
Джулиано Симеоне
72'
Замена
Тиаго Алмада
️️️️➡️️
Александр Серлот
ГОЛ! 4:0!
Виктор Дьекереш
Пас отдал
Габриэль
70'
ГОЛ! 3:0!
Виктор Дьекереш
Пас отдал
Эберечи Эзе
67'
ГОЛ! 2:0!
Габриэль Мартинелли
Пас отдал
Майлз Льюис-Скелли
64'
63'
Замена
Конор Галлахер
️️️️➡️️
Коке
63'
Замена
Маттео Руджери
️️️️➡️️
Николас Гонсалес
63'
Замена
Алекс Баэна
️️️️➡️️
Хосе-Мария Хименес
ГОЛ! 1:0!
Габриэль
Пас отдал
Деклан Райс
57'
Желтая карточка
Мартин Субименди
38'
33'
Желтая карточка
Хосе-Мария Хименес
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Рая
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
4
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Арсенал
13
Кепа
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
16
Кристиан Нергор
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Хави Галан
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
10
Алекс Баэна
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Рая
12
Тимбер
17
Салиба
3
Габриэль
49
Льюис-Скелли
4
Райс
36
Субименди
2
Мартинелли
10
Эзе
7
Сака
17
Дьекереш
3-3-2-2
13
Облак
2
Хименес
24
Ле Норман
17
Ганцко
5
Льоренте
6
Коке
8
Барриос
17
Симеоне
23
Гонсалес
7
Серлот
19
Альварес
3
Габриэль
3
Москера
3
Москера
3
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
36
Субименди
16
Нергор
16
Нергор
36
Субименди
10
Эзе
11
Нванери
11
Нванери
10
Эзе
17
Дьекереш
23
Мерино
23
Мерино
17
Дьекереш
23
Гонсалес
3
Руджери
3
Руджери
23
Гонсалес
6
Коке
22
Галлахер
22
Галлахер
6
Коке
7
Серлот
16
Алмада
16
Алмада
7
Серлот
2
Хименес
10
Баэна
10
Баэна
2
Хименес
17
Симеоне
7
Гризманн
7
Гризманн
17
Симеоне
Остались в запасе
Арсенал
Атлетико
13
Кепа
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
14
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
35
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
14
Карлос Мартин
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Арсенал - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
10
Офсайды
2
0
Количество передач
421
395
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.67
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Эмирейтс
Посещаемость:
59200
Где смотреть матч:
Okko
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