Рейнджерс - Абердин: онлайн-трансляция 21 марта 2026

Рейнджерс
21.03.2026, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
- : -
Не начался
Абердин
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Рейнджерс - Абердин
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Рейнджерс
Абердин
«Абердин» – «ФКСБ»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.79
21 августа, 08:35
«Рейнджерс» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2025
19 августа, 20:50
«Рейнджерс» – «Брюгге»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 1.68
19 августа, 09:53
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Рейнджерс» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2025
19 августа, 20:50
«Рейнджерс» – «Брюгге»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 1.68
19 августа, 09:53
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Виктория» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.85
11 августа, 08:59
«Рейнджерс» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 20:35
«Абердин» – «ФКСБ»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.79
21 августа, 08:35
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
«Ливерпуль» купил за 7,5 миллиона защитника «Абердина» Рэмзи
19 июня 2022, 14:14
1
«Абердин» открыл памятник Фергюсону. Он выиграл десять трофеев с командой
25 февраля 2022, 17:23
2
Больше новостей
Шотландия. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
- : -
24.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
- : -
30.08.2025
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
- : -
30.08.2025
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Рейнджерс
- : -
31.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди
- : -
31.08.2025
Данди Юнайтед
Последние матчи
Все
Рейнджерс
Абердин
Лига Европы, 4 раунд
Абердин
2 : 2
21.08.2025
ФКСБ
Лига чемпионов, 4 раунд
Рейнджерс
1 : 3
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, 3 раунд
Виктория
2 : 1
12.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Данди
Лига чемпионов, 4 раунд
Рейнджерс
1 : 3
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, 3 раунд
Виктория
2 : 1
12.08.2025
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Данди
Лига чемпионов, 3 раунд
Рейнджерс
3 : 0
05.08.2025
Виктория
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
1 : 1
02.08.2025
Рейнджерс
Лига Европы, 4 раунд
Абердин
2 : 2
21.08.2025
ФКСБ
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
0 : 2
10.08.2025
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 0
04.08.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
17.05.2025
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
1 : 5
14.05.2025
Селтик
