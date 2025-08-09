Введите ваш ник на сайте
Ливингстон - Фалкирк: обзор матча 09 августа 2025

Ливингстон
09.08.2025, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Фалкирк
18' С. Питтман 45+3' L. Smith 88' Ж. Бокила
74' R. Maclver
Матч Статистика Составы Личные встречи Таблица
Протокол Ливингстон - Фалкирк
Завершен
ГОЛ! 3:1! Жереми Бокила
Пас отдал Кристиан Монтано
88'
Желтая карточка
Жереми Бокила
84'
Желтая карточка
Кристиан Монтано
79'
76'
Замена
Скотт Эрфилд ️️️️➡️️ Ross Maclver
74'
ГОЛ! 2:1! Ross Maclver
Пас отдал C. Miller
67'
Замена
Henry Cartwright ️️️️➡️️ D. Tait
Замена
Tete Yengi ️️️️➡️️ Lewis Smith
67'
Замена
Жереми Бокила ️️️️➡️️ R. Muirhead
67'
59'
Желтая карточка
B. Spencer
Пенальти не реализован R. Muirhead
55'
50'
Желтая карточка
L. Henderson
Замена
Кристиан Монтано ️️️️➡️️ Адам Монтгомери
46'
46'
Замена
Брайан Грэм ️️️️➡️️ A. Nesbitt
46'
Замена
Sean Mackie ️️️️➡️️ L. McCann
ГОЛ! 2:0! Lewis Smith
Пас отдал Macaulay Tait
45' +3
Желтая карточка
R. Muirhead
44'
Замена
Мохамад Силла ️️️️➡️️ Грехэм Кэри
37'
26'
Замена
A. Agyeman ️️️️➡️️ Ethan Ross
ГОЛ! 1:0! Скотт Питтман
Пас отдал R. Muirhead
18'
Замена
S. Blaney ️️️️➡️️ Данни Уилсон
14'
Желтая карточка
Грехэм Кэри
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
27
Данни Уилсон
ЛЗ
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
5
Райан МакГован
(К) ПЗ
15
Lewis Smith
ЦП
25
Macaulay Tait
ЦП
40
Samson Lawal
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
9
R. Muirhead
ЦФ
28
J. Prior
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Фалкирк
19
Скотт Бэйн
ВР
2
K. Adams
ЦЗ
5
L. Henderson
ЦЗ
3
L. McCann
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
8
B. Spencer
(К) ЦП
21
D. Tait
ЦП
29
C. Miller
ЦП
10
A. Nesbitt
ЦП
23
Ethan Ross
ЦФ
9
Ross Maclver
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
24
Мохамад Силла
ОП
22
Andrew Shinnie
ЦП
26
Кристиан Монтано
ЛВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
4
S. Blaney
ЦФ
39
Tete Yengi
ЦФ
36
Sam Culbert
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Фалкирк
1
N. Hogarth
ВР
20
Коннор Аллан
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
17
Henry Cartwright
ЦП
18
G. Oliver
ЦФ
26
Sean Mackie
ЦФ
11
A. Agyeman
ЦФ
32
Rhys Walker
ЦФ
7
Брайан Грэм
ЦФ
3-4-1-3
3
Монтгомери
27
Уилсон
5
МакГован
15
40
10
Кэри
25
8
Питтман
16
28
9
4-4-2
19
Бэйн
15
Нилсон
5
3
2
21
29
10
8
9
23
10
Кэри
24
Силла
24
Силла
10
Кэри
3
Монтгомери
26
Монтано
26
Монтано
3
Монтгомери
27
Уилсон
4
4
27
Уилсон
15
39
39
15
9
18
Бокила
18
Бокила
9
9
37
Эрфилд
37
Эрфилд
9
21
17
17
21
3
26
26
3
23
11
11
23
10
7
Грэм
7
Грэм
10
Статистика матча Ливингстон - Фалкирк
4
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
23
15
Офсайды
0
3
Количество передач
307
431
Сейвы
2
2
Точность передач %
60
72
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Новости команд
Все
Ливингстон
Фалкирк
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
23 сентября 2023, 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
8 февраля 2023, 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
24 декабря 2022, 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
19 октября 2022, 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
27 июля 2022, 08:15
2
Больше новостей
Шотландия. Премьер-лига
Последние матчи
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Фалкирк
2 : 2
03.08.2025
Данди Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Партик Тисл
2 : 1
25.04.2025
Фалкирк
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Фалкирк
1 : 3
19.04.2025
Рэйт Роверс
