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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Манчестер Юнайтед
Бавария - Манчестер Юнайтед: обзор матча 30 марта 2010
Бавария
30.03.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
77'
Ф. Рибери
90+2'
И. Олич
2'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:1!
И. Олич
+2
Замена
А. Тимощук
️️️️
Д. Праньич
Желтая карточка
У. Руни
Замена
М. Клозе
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Нани
Желтая карточка
П. Скоулз
ГОЛ! 1:1!
Ф. Рибери
Желтая карточка
Г. Невилл
Замена
М. Гомес
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Д. Бербатов
️️️️
П. Джи Сун
Замена
Л. Валенсия
️️️️
М. Кэррик
Желтая карточка
Х. Бадштубер
2'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
32
Даниэль Праньич
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ОП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
28
Бадштубер
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
21
Лам
7
Рибери
32
Праньич
6
ван Боммел
34
Алтынтоп
40
Олич
13
Мюллер
4-1-3-1-1
1
ван дер Сар
0
Невилл
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
22
Скоулз
24
Флетчер
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
17
Нани
32
Руни
32
Праньич
44
Тимощук
44
Тимощук
32
Праньич
13
Мюллер
27
Гомес
27
Гомес
13
Мюллер
34
Алтынтоп
11
Клозе
11
Клозе
34
Алтынтоп
17
Нани
11
Гиггз
11
Гиггз
17
Нани
16
Кэррик
25
Валенсия
25
Валенсия
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
10
Бербатов
33
Пак Джи Сун
Остались в запасе
Бавария
Манчестер Юнайтед
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Бавария - Манчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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