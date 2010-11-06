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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 06 ноября 2010
Ростов
06.11.2010, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
36'
Ч. Янков
52'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Динамо
+3
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Самедов
Замена
А. Ребко
️️️️
Т. Дуймович
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Адамов
Замена
А. Павленко
️️️️
Т. Калачев
ГОЛ! 1:1!
А. Самедов
Пас отдал
А. Воронин
ГОЛ! 1:0!
Ч. Янков
Желтая карточка
А. Хагуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
24
Александр Кульчий
(К)
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
0
Андрей Воронин
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-4-2
1
Амельченко
33
Анджелкович
4
Окоронкво
24
Гионеа
14
Хагуш
2
Калачев
24
Кульчий
16
Янков
19
Блатняк
21
Адамов
10
Лебеденко
4-4-1-1
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
24
Епуряну
19
Самедов
19
Дуймович
19
Ропотан
0
Воронин
20
Семшов
22
Кураньи
2
Калачев
8
Павленко
8
Павленко
2
Калачев
21
Адамов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Адамов
19
Дуймович
17
Ребко
17
Ребко
19
Дуймович
19
Самедов
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Самедов
Остались в запасе
Ростов
Динамо
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Олег Протасов
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
М.Еровенко (Краснодар)
В.Булыгин (Волгоград)
Делегат:
И.Синер (Омск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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