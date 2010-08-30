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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Cибирь
Анжи - Cибирь: обзор матча 30 августа 2010
Анжи
30.08.2010, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
50'
Д. Цораев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Cибирь
Желтая карточка
Н. Ревишвили
+1
Желтая карточка
Б. Кебе
Замена
Р. Каньяс
️️️️
А. Климавичус
Замена
М. Астафьев
️️️️
В. Галиулин
Замена
О. Клява
️️️️
А. Гаджибеков
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Т. Чижек
Желтая карточка
Т. Выходил
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Цораев
Замена
О. Хизанейшвили
️️️️
М. Пекович
Желтая карточка
М. Бакаев
Замена
А. Стрельцов
️️️️
Н. Жосан
13'
Желтая карточка
А. Климавичус
Желтая карточка
Н. Валентич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
7
Камиль Агаларов
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
6
Давид Цораев
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
83
Стив
ЛЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
28
Арунас Климавичус
ЦП
22
Томаш Чижек
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Cибирь
16
Максим Елисеев
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
4-1-3-2
77
Ревишвили
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
3
Пекович
4
Шукуров
88
Бакаев
23
Жосан
5
Кебе
7
Агаларов
6
Цораев
12
Стрелков
4-4-2
1
Солосин
3
Валентич
4
Выходил
58
Ойеволе
83
Стив
22
Чижек
5
Шумуликоски
28
Климавичус
21
Галиулин
11
Дегтярев
99
Шевченко
3
Пекович
33
Хизанейшвили
33
Хизанейшвили
3
Пекович
3
Гаджибеков
35
Клява
35
Клява
3
Гаджибеков
23
Жосан
19
Стрельцов
19
Стрельцов
23
Жосан
28
Климавичус
88
Каньяс
88
Каньяс
28
Климавичус
21
Галиулин
4
Астафьев
4
Астафьев
21
Галиулин
22
Чижек
52
Зиновьев
52
Зиновьев
22
Чижек
Остались в запасе
Анжи
Cибирь
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
16
Максим Елисеев
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Елисеев
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
Статистика матча Анжи - Cибирь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык (Москва)
М. Новокшонов (Ижевск)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Наш футбол" - 17:40 (прямая)
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