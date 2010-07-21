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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Cибирь
Спартак - Cибирь: обзор матча 21 июля 2010
Спартак
21.07.2010, среда, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
5 : 3
Завершен
Cибирь
5'
Ари
23'
Джано
52'
Ари
67'
Джано
76'
М. Йиранек
70'
А. Антипенко
73'
Т. Чижек
84'
М. Астафьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Cибирь
Желтая карточка
А. Зотов
+2
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Шешуков
+2
ГОЛ! 5:3!
М. Астафьев
Пас отдал
А. Антипенко
Замена
А. Зотов
️️️️
Джано
Замена
А. Макаренко
️️️️
А. Шуленин
ГОЛ! 5:2!
М. Йиранек
ГОЛ! 4:2!
Т. Чижек
ГОЛ! 4:1!
А. Антипенко
Пас отдал
Т. Чижек
ГОЛ! 4:0!
Джано
Пас отдал
Алекс
Желтая карточка
Д. Молош
Замена
Н. Баженов
️️️️
Ибсон
ГОЛ! 3:0!
Ари
Пас отдал
Алекс
Замена
Т. Чижек
️️️️
И. Шевченко
Травма
И. Шевченко
Замена
А. Дегтярев
️️️️
А. Медведев
Желтая карточка
Ибсон
ГОЛ! 2:0!
Джано
Пас отдал
Ари
ГОЛ! 1:0!
Ари
Пас отдал
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
АП
10
Иван Саенко
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
4
Максим Астафьев
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
13
Алексей Медведев
АП
99
Игорь Шевченко
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
33
Александр Шумов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
25
Йиранек
39
Штранцль
34
Макеев
7
Шешуков
7
Джано
80
Ибсон
10
Саенко
12
Алекс
39
Ари
4-4-1-1
30
Ковалевски
2
Аравин
4
Выходил
17
Бухряков
3
Молош
99
Шевченко
9
Шуленин
9
Нагибин
4
Астафьев
13
Медведев
19
Антипенко
7
Джано
21
Зотов
21
Зотов
7
Джано
7
Шешуков
34
Сабитов
34
Сабитов
7
Шешуков
80
Ибсон
32
Баженов
32
Баженов
80
Ибсон
99
Шевченко
22
Чижек
22
Чижек
99
Шевченко
9
Шуленин
8
Макаренко
8
Макаренко
9
Шуленин
13
Медведев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
13
Медведев
Остались в запасе
Спартак
Cибирь
35
Сослан Джанаев
ВР
8
Кристиан Майдана
ЛП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
8
Кристиан Майдана
ЛП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
33
Александр Шумов
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Cибирь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+Наш футбол" - 19:45 (прямая трансляция)
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