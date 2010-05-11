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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Динамо
Анжи - Динамо: обзор матча 11 мая 2010
Анжи
11.05.2010, вторник, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
33'
Э. Мамаев
30'
И. Семшов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Динамо
Замена
М. Магомедов
️️️️
Д. Цораев
Желтая карточка
Э. Мамаев
Замена
А. Кокорин
️️️️
И. Семшов
Замена
Г. Ходжава
️️️️
Я. Голенда
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Д. Комбаров
Замена
Т. Тимонов
️️️️
Н. Жосан
Замена
М. Ковальчик
️️️️
А. Ребко
ГОЛ! 1:1!
Э. Мамаев
Пас отдал
Н. Жосан
ГОЛ! 0:1!
И. Семшов
Пас отдал
А. Воронин
Желтая карточка
А. Стрельцов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
23
Николай Жосан
АП
6
Давид Цораев
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
20
Игорь Семшов
АП
9
Кирилл Комбаров
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
0
Магомед Магомедов
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-1-3-1-1
77
Ревишвили
17
Мамаев
13
Тагирбеков
3
Пекович
4
Шукуров
88
Бакаев
19
Стрельцов
5
Кебе
6
Цораев
23
Жосан
16
Голенда
4-4-1-1
30
Габулов
26
Уилкшир
13
Гранат
24
Епуряну
8
Колодин
9
Комбаров
25
Хохлов
17
Ребко
23
Комбаров
20
Семшов
0
Воронин
6
Цораев
0
Магомедов
0
Магомедов
6
Цораев
16
Голенда
28
Ходжава
28
Ходжава
16
Голенда
23
Жосан
0
Тимонов
0
Тимонов
23
Жосан
17
Ребко
5
Ковальчик
5
Ковальчик
17
Ребко
23
Комбаров
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
23
Комбаров
20
Семшов
9
Кокорин
9
Кокорин
20
Семшов
Остались в запасе
Анжи
Динамо
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
1
Антон Шунин
ВР
19
Адриан Ропотан
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
19
Адриан Ропотан
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Анжи - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
В. Булыгин (Волгоград)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:15 (прямая)
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