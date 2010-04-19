Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ростов
Анжи - Ростов: обзор матча 19 апреля 2010
Анжи
19.04.2010, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
48'
Д. Цораев
61'
Р. Адамов
86'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ростов
ГОЛ! 1:2!
Т. Калачев
Пас отдал
А. Павленко
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Адамов
Замена
Э. Мамаев
️️️️
М. Шукуров
Замена
Д. Блатняк
️️️️
И. Лебеденко
ГОЛ! 1:1!
Р. Адамов
Пас отдал
А. Павленко
Замена
Б. Кебе
️️️️
М. Бакаев
Замена
А. Павленко
️️️️
С. Иванов
ГОЛ! 1:0!
Д. Цораев
Пас отдал
М. Бакаев
Желтая карточка
Г. Ходжава
Замена
Г. Ходжава
️️️️
З. Арзиани
Травма
З. Арзиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
25
Зураби Арзиани
ЦП
13
Дмитрий Иванов
АП
6
Давид Цораев
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
0
Магомед Магомедов
ЦФ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
8
Александр Павленко
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-1-3-1-1
77
Ревишвили
16
Квирквелия
13
Тагирбеков
3
Пекович
4
Шукуров
88
Бакаев
7
Агаларов
25
Арзиани
6
Цораев
13
Иванов
16
Голенда
4-4-2
1
Амельченко
8
Черкес
88
Григалава
4
Окоронкво
33
Анджелкович
2
Калачев
24
Кульчий
99
Иванов
8
Гацкан
10
Лебеденко
21
Адамов
4
Шукуров
17
Мамаев
17
Мамаев
4
Шукуров
88
Бакаев
5
Кебе
5
Кебе
88
Бакаев
25
Арзиани
28
Ходжава
28
Ходжава
25
Арзиани
99
Иванов
8
Павленко
8
Павленко
99
Иванов
10
Лебеденко
19
Блатняк
19
Блатняк
10
Лебеденко
21
Адамов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Адамов
Остались в запасе
Анжи
Ростов
0
Магомед Магомедов
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
0
Магомед Магомедов
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Анжи - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Лапидус И.В. (Элиста) Лебедев А.В. (Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:45 (прямая)
Новости команд
Все
Анжи
Ростов
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
Вчера, 21:00
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
Вчера, 16:31
18
Орлов поделился, что его удивило в матче «Зенит» – «Ростов»
Вчера, 13:55
15
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
Вчера, 21:00
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
Вчера, 16:31
18
Орлов поделился, что его удивило в матче «Зенит» – «Ростов»
Вчера, 13:55
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+