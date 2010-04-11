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РПЛ 2026/2027
Cибирь - Анжи
Cибирь - Анжи: обзор матча 11 апреля 2010
Cибирь
11.04.2010, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 4
Завершен
Анжи
58'
А. Медведев
60'
М. Астафьев
21'
Д. Цораев
34'
Я. Голенда
48'
Я. Голенда
90+3'
Д. Цораев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Анжи
+3
ГОЛ! 2:4!
Д. Цораев
Пас отдал
Э. Мамаев
+2
Желтая карточка
Д. Цораев
Замена
З. Арзиани
️️️️
М. Бакаев
Желтая карточка
Д. Молош
Желтая карточка
Н. Ревишвили
Желтая карточка
Г. Ходжава
Замена
Э. Мамаев
️️️️
М. Шукуров
Травма
М. Шукуров
Красная карточка
А. Макаренко
Красная карточка
А. Аравин
Замена
Г. Ходжава
️️️️
А. Стрельцов
ГОЛ! 2:3!
М. Астафьев
ГОЛ! 1:3!
А. Медведев
Пас отдал
М. Астафьев
Замена
А. Васильев
️️️️
Е. Зиновьев
Желтая карточка
А. Аравин
ГОЛ! 0:3!
Я. Голенда
Пас отдал
М. Шукуров
Замена
А. Солосин
️️️️
В. Ковалевски
Замена
А. Антипенко
️️️️
Е. Филипенко
Желтая карточка
М. Бакаев
Желтая карточка
Г. Близнюк
ГОЛ! 0:2!
Я. Голенда
Пас отдал
М. Шукуров
ГОЛ! 0:1!
Д. Цораев
10'
Желтая карточка
Я. Голенда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
4
Максим Астафьев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
6
Давид Цораев
ЦП
4
Махир Шукуров
ЦП
13
Дмитрий Иванов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
3
Никола Валентич
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
33
Александр Шумов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Магомед Магомедов
ЦФ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
4-4-2
30
Ковалевски
3
Молош
4
Выходил
24
Филипенко
2
Аравин
4
Астафьев
9
Нагибин
8
Макаренко
52
Зиновьев
13
Медведев
10
Близнюк
4-1-4-1
77
Ревишвили
7
Агаларов
3
Пекович
13
Тагирбеков
16
Квирквелия
88
Бакаев
13
Иванов
6
Цораев
4
Шукуров
19
Стрельцов
16
Голенда
30
Ковалевски
1
Солосин
1
Солосин
30
Ковалевски
52
Зиновьев
8
Васильев
8
Васильев
52
Зиновьев
24
Филипенко
19
Антипенко
19
Антипенко
24
Филипенко
4
Шукуров
17
Мамаев
17
Мамаев
4
Шукуров
19
Стрельцов
28
Ходжава
28
Ходжава
19
Стрельцов
88
Бакаев
25
Арзиани
25
Арзиани
88
Бакаев
Остались в запасе
Cибирь
Анжи
33
Александр Шумов
ЦП
3
Никола Валентич
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
0
Магомед Магомедов
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Шумов
ЦП
3
Никола Валентич
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
0
Магомед Магомедов
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
32
Ревази Барабадзе
ЦФ
Статистика матча Cибирь - Анжи
3
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
С. Хральцов (Москва)
Н. Богач (Люберцы)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:15 (прямая)
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