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Расписание матчей
Кубок Африки
Замбия - Тунис
Замбия - Тунис: обзор матча 13 января 2010
Замбия
13.01.2010, среда, 21:30
Кубок Африканских Наций, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Тунис
19'
Д. Муленга
40'
З. Дхауади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Замбия - Тунис
Замена
Э. Маюка
️️️️
Д. Чаманга
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
А. Шермити
Желтая карточка
К. Хагги
Замена
И. Джемаа
️️️️
У. Дарраги
ГОЛ! 1:1!
З. Дхауади
ГОЛ! 1:0!
Д. Муленга
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
18
Эммануэль Мбола
ЛЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
15
Кампамба Чинту
ПЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
19
Томас Ньиренда
ЦП
4
Джозеф Мусонда
АП
11
Кристофер Катонго
ПП
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
7
Джейкоб Муленга
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
0
Яссин Микари
ЛЗ
5
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
3
Карим Хагги
ЦЗ
2
Халид Суисси
ПЗ
6
Хосине Рагуэд
ЛП
8
Халид Корби
ЦП
0
Уссама Дарраги
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ПП
11
Амин Шермити
ЦФ
15
Зухайер Дхауади
ЦФ
Главный тренер
Фаузи Бензарти
Замбия
22
Джейкоб Банда
ВР
1
Калилило Каконже
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
3
Деннис Банда
ЦЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
7
Клиффорд Муленга
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
8
Асаак Чанса
ЦП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
15
Гивен Сингулума
ЦФ
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
Тунис
1
Адель Нефзи
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
0
Халил Чеммам
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
11
Сухейль Бен Радхиа
ЦЗ
4
Радхоуене Фелхи
ЦЗ
14
Хайтем Мрабет
ЦП
0
Чеди Хаммами
ЦП
20
Мохамед Али Нафка
ЦП
7
Шауки Бен-Саада
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
4-3-1-2
16
Мвине
18
Мбола
17
Калаба
13
Сунзу
15
Чинту
10
Катонго
19
Ньиренда
11
Катонго
4
Мусонда
7
Муленга
12
Чаманга
4-4-2
1
Матлути
2
Суисси
5
Эль-Жемаль
3
Хагги
0
Микари
7
Мсакни
8
Корби
0
Дарраги
6
Рагуэд
15
Дхауади
11
Шермити
12
Чаманга
20
Маюка
20
Маюка
12
Чаманга
11
Шермити
7
Бен-Саада
7
Бен-Саада
11
Шермити
0
Дарраги
17
Джемаа
17
Джемаа
0
Дарраги
Остались в запасе
Замбия
Тунис
7
Клиффорд Муленга
ЦП
22
Джейкоб Банда
ВР
1
Калилило Каконже
ВР
15
Гивен Сингулума
ЦФ
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
3
Деннис Банда
ЦЗ
14
Ноах Чивута
ЦП
2
Френсис Касонде
ЛЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
8
Асаак Чанса
ЦП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
Главный тренер
Эрве Ренар
14
Хайтем Мрабет
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
0
Халил Чеммам
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
11
Сухейль Бен Радхиа
ЦЗ
0
Чеди Хаммами
ЦП
4
Радхоуене Фелхи
ЦЗ
1
Адель Нефзи
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
20
Мохамед Али Нафка
ЦП
Главный тренер
Фаузи Бензарти
Остались в запасе
7
Клиффорд Муленга
ЦП
22
Джейкоб Банда
ВР
1
Калилило Каконже
ВР
15
Гивен Сингулума
ЦФ
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
3
Деннис Банда
ЦЗ
14
Ноах Чивута
ЦП
2
Френсис Касонде
ЛЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
8
Асаак Чанса
ЦП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
Остались в запасе
14
Хайтем Мрабет
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
0
Халил Чеммам
ЦЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
11
Сухейль Бен Радхиа
ЦЗ
0
Чеди Хаммами
ЦП
4
Радхоуене Фелхи
ЦЗ
1
Адель Нефзи
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
20
Мохамед Али Нафка
ЦП
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Фаузи Бензарти
Статистика матча Замбия - Тунис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Алту да Шела
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