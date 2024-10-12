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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Войводина
Зенит - Войводина: обзор матча 12 октября 2024
Зенит
12.10.2024, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Войводина
9'
А. Соболев
39'
А. Соболев
45+1'
Г. Мантуан
48'
Л. Гонду
25'
Д. Црномаркович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Войводина
87'
Замена
С. Букинац
️️️️
С. Медойевич
Замена
Д. Мушкарин
️️️️
Педро
84'
Замена
К. Обонин
️️️️
Д. Чистяков
84'
80'
Замена
С. Таньга
️️️️
М. Бутян
Замена
С. Чернов
️️️️
Ю. Горшков
73'
Замена
Т. Иванов
️️️️
А. Соболев
73'
71'
Замена
М. Попович
️️️️
Н. Петрович
63'
Замена
М. Младенович
️️️️
Л. Ранджелович
63'
Замена
Депу
️️️️
Д. Коканович
ГОЛ! 4:1!
Л. Гонду
Пас отдал
А. Соболев
48'
46'
Замена
М. Гоцманац
️️️️
Д. Росич
Замена
Л. Гонду
️️️️
А. Ерохин
46'
Замена
Д. Сантос
️️️️
Нино
46'
Замена
Е. Латышонок
️️️️
Д. Адамов
46'
ГОЛ! 3:1!
Г. Мантуан
Пас отдал
А. Соболев
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Соболев
Пас отдал
Г. Мантуан
39'
Травма
Клаудиньо
34'
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Црномаркович
19'
Желтая карточка
Деле
19'
Желтая карточка
В. Савичевич
10'
Желтая карточка
Д. Црномаркович
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
Пас отдал
Ю. Горшков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Войводина
12
Драган Росич
ВР
23
Лукас Баррос
ЛЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
16
Михай Бутян
ПЗ
11
Деле
ЛВ
34
Слободан Медойевич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
20
Драган Коканович
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Зенит
47
Кирилл Обонин
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
5
Денис Мушкарин
ОП
8
Вендел
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Тимур Иванов
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Войводина
1
Матия Гоцманац
ВР
37
Ранко Пушкич
ВР
33
Стефан Букинац
ЛЗ
6
Синиша Таньга
ЦЗ
8
Стефан Джорджевич
ЦЗ
27
Петар Сукачев
ЛВ
14
Милош Попович
ЦП
11
Марко Младенович
АП
47
Михайло Бутракович
АП
40
Депу
ЦФ
4-1-3-2
16
Адамов
4
Горшков
78
Чистяков
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
20
Педро
21
Ерохин
37
Артур
7
Соболев
33
Клаудиньо
4-3-3
12
Росич
16
Бутян
22
Николич
5
Црномаркович
23
Баррос
34
Медойевич
18
Петрович
18
Савичевич
77
Ранджелович
20
Коканович
11
Деле
21
Ерохин
32
Гонду
32
Гонду
21
Ерохин
7
Соболев
7
Иванов
7
Иванов
7
Соболев
78
Чистяков
47
Обонин
47
Обонин
78
Чистяков
20
Педро
5
Мушкарин
5
Мушкарин
20
Педро
4
Горшков
85
Чернов
85
Чернов
4
Горшков
33
Нино
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
33
Нино
16
Адамов
1
Латышонок
1
Латышонок
16
Адамов
12
Росич
1
Гоцманац
1
Гоцманац
12
Росич
16
Бутян
6
Таньга
6
Таньга
16
Бутян
34
Медойевич
33
Букинац
33
Букинац
34
Медойевич
77
Ранджелович
11
Младенович
11
Младенович
77
Ранджелович
18
Петрович
14
Попович
14
Попович
18
Петрович
20
Коканович
40
Депу
40
Депу
20
Коканович
Остались в запасе
Зенит
Войводина
9
Матео Кассьерра
ЦФ
8
Вендел
ЦП
5
Родригао
ЦЗ
1
Давид Бязров
ВР
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
37
Ранко Пушкич
ВР
8
Стефан Джорджевич
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
АП
27
Петар Сукачев
ЛВ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Остались в запасе
9
Матео Кассьерра
ЦФ
8
Вендел
ЦП
5
Родригао
ЦЗ
1
Давид Бязров
ВР
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
37
Ранко Пушкич
ВР
8
Стефан Джорджевич
ЦЗ
47
Михайло Бутракович
АП
27
Петар Сукачев
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Ненад Лалатович
Статистика матча Зенит - Войводина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Войводина
Сербия. Суперлига, 18 тур
Войводина
- : -
06.12.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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