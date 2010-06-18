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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Германия - Сербия
Германия - Сербия: обзор матча 18 июня 2010
Германия
18.06.2010, пятница, 15:30
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Сербия
38'
М. Йованович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Сербия
Замена
Д. Лазович
️️️️
М. Йованович
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Бадштубер
Замена
Р. Петрович
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Какау
️️️️
М. Озил
Замена
М. Марин
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Г. Качар
️️️️
М. Нинкович
Пенальти не реализован!
Л. Подольски
Желтая карточка
Н. Видич
Желтая карточка
Н. Суботич
ГОЛ! 0:1!
М. Йованович
Пас отдал
Н. Жигич
Вторая желтая
М. Клозе
Желтая карточка
Ф. Лам
Желтая карточка
С. Хедира
19'
Желтая карточка
А. Коларов
18'
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
М. Клозе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
14
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
0
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Лукас Подольски
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
0
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
0
Неманья Видич
ЦЗ
0
Милош Нинкович
ЛП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Деян Станкович
(К)
ЦП
0
Милош Красич
ПП
15
Никола Жигич
ЦФ
0
Милан Йованович
ЦФ
Главный тренер
Радомир Антич
Германия
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
4
Деннис Аого
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
21
Марко Марин
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
16
Какау
ЦФ
Сербия
12
Боян Исаилович
ВР
23
Анджелко Джуричич
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Ненад Мильяш
ЦП
0
Гойко Качар
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Драган Мрджа
ЦФ
0
Марко Пантелич
ЦФ
18
Данко Лазович
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
14
Бадштубер
3
Фридрих
0
Мертезакер
0
Лам
7
Швайнштайгер
10
Подольски
6
Хедира
10
Озил
13
Мюллер
0
Клозе
4-4-2
1
Стойкович
6
Иванович
0
Суботич
0
Видич
4
Коларов
0
Красич
22
Кузманович
0
Станкович
0
Нинкович
0
Йованович
15
Жигич
13
Мюллер
21
Марин
21
Марин
13
Мюллер
14
Бадштубер
23
Гомес
23
Гомес
14
Бадштубер
10
Озил
16
Какау
16
Какау
10
Озил
22
Кузманович
4
Петрович
4
Петрович
22
Кузманович
0
Нинкович
0
Качар
0
Качар
0
Нинкович
0
Йованович
18
Лазович
18
Лазович
0
Йованович
Остались в запасе
Германия
Сербия
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
4
Деннис Аого
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
12
Боян Исаилович
ВР
0
Драган Мрджа
ЦФ
23
Анджелко Джуричич
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Ненад Мильяш
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Радомир Антич
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
12
Тим Визе
ВР
4
Деннис Аого
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
12
Боян Исаилович
ВР
0
Драган Мрджа
ЦФ
23
Анджелко Джуричич
ВР
0
Александар Лукович
ЛЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Ненад Мильяш
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Радомир Антич
Статистика матча Германия - Сербия
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
Сербия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Помощники судьи:
Мартинес Ибаньес Фермин
Хуан Карлос Юсте Хименес (оба - Испания)
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
Где смотреть матч:
"Первый" - 15:30 (прямая трансляция)
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