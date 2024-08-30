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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Мастер-Сатурн
Оренбург (мол) - Мастер-Сатурн: обзор матча 30 августа 2024
Оренбург (мол)
30.08.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 2 тур
3 : 2
Завершен
Мастер-Сатурн
10'
О. Минатулаев
62'
Д. Бикбулатов
84'
Д. Миллер
30'
А. Епишев
79'
И. Смирнов
Матч
Статистика
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Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург (мол) - Мастер-Сатурн
90'
Желтая карточка
Д. Зубарев
Желтая карточка
Я. Ражин
90'
Замена
К. Фаляхутдинов
️️️️
О. Минатулаев
88'
87'
Желтая карточка
Д. Секач
ГОЛ! 3:2!
Д. Миллер
84'
83'
Желтая карточка
Г. Малажа
79'
ГОЛ! 2:2!
И. Смирнов
76'
Замена
И. Смирнов
️️️️
К. Волович
Замена
Т. Кузьменко
️️️️
Д. Бикбулатов
76'
Желтая карточка
П. Клинов
75'
Желтая карточка
О. Леонидов
71'
Замена
Д. Батыршин
️️️️
И. Иващенко
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бикбулатов
62'
Желтая карточка
Д. Бикбулатов
59'
Замена
Т. Ханнанов
️️️️
Я. Питинцев
46'
35'
Желтая карточка
К. Волович
32'
Желтая карточка
И. Бацаев
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Епишев
Желтая карточка
И. Иващенко
29'
ГОЛ! 1:0!
О. Минатулаев
Пас отдал
П. Клинов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
16
Николай Тюленев
ВР
76
Павел Клинов
ЦЗ
83
Олег Леонидов
ЦЗ
67
Ярослав Питинцев
ПЗ
86
Джаник Бикбулатов
ЛВ
44
Ярослав Ражин
ОП
54
Николай Косерик
ОП
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
94
Дмитрий Миллер
ЦП
82
Илья Всяких
ЦФ
Главный тренер
Александр Руденко
Мастер-Сатурн
16
Даниэль Агасян
ВР
3
Аким Епишев
ЦЗ
24
Иван Шкарапутов
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЛВ
26
Георгий Малажа
ОП
54
Даниил Секач
ОП
76
Андрей Шевцов
ОП
21
Игнат Бацаев
ОП
18
Вениамин Васильченко
ОП
9
Данила Зубарев
ПВ
17
Владислав Галкин
ПВ
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Оренбург (мол)
34
Семён Зверев
ВР
35
Владислав Зотов
ВР
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
42
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
26
Данил Батыршин
ПЗ
73
Карим Фаляхутдинов
ПВ
45
Тимур Ханнанов
РФ
Мастер-Сатурн
23
Кузьма Тилюпо
ВР
23
Всеволод Першин
ВР
20
Илья Смирнов
ЛЗ
3-2-3-1-1
16
Тюленев
76
Клинов
83
Леонидов
67
Питинцев
44
Ражин
54
Косерик
63
Минатулаев
65
Иващенко
94
Миллер
86
Бикбулатов
82
Всяких
2-5-3
16
Агасян
3
Епишев
24
Шкарапутов
54
Секач
76
Шевцов
21
Бацаев
18
Васильченко
26
Малажа
17
Галкин
9
Зубарев
17
Волович
65
Иващенко
26
Батыршин
26
Батыршин
65
Иващенко
67
Питинцев
45
Ханнанов
45
Ханнанов
67
Питинцев
86
Бикбулатов
42
Кузьменко
42
Кузьменко
86
Бикбулатов
63
Минатулаев
73
Фаляхутдинов
73
Фаляхутдинов
63
Минатулаев
17
Волович
20
Смирнов
20
Смирнов
17
Волович
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Мастер-Сатурн
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
34
Семён Зверев
ВР
35
Владислав Зотов
ВР
Главный тренер
Александр Руденко
23
Кузьма Тилюпо
ВР
23
Всеволод Першин
ВР
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Остались в запасе
70
Михаил Ямуков
ЦЗ
34
Семён Зверев
ВР
35
Владислав Зотов
ВР
Остались в запасе
23
Кузьма Тилюпо
ВР
23
Всеволод Першин
ВР
Главный тренер
Александр Руденко
Главный тренер
Игорь Гаврилин
Статистика матча Оренбург (мол) - Мастер-Сатурн
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 10 тур
Ахмат (мол)
4 : 0
08.11.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 6
01.11.2024
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
25.10.2024
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Факел (мол)
3 : 1
04.10.2024
Мастер-Сатурн
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Оренбург (мол)
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1
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
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2018.08.04 13:59
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2018.08.17 18:59
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2021.12.07 14:49
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