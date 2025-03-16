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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Черноморец
Урал - Черноморец: обзор матча 16 марта 2025
Урал
16.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
6'
Е. Мосин
36'
Д. Кузнецов
57'
Е. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Черноморец
89'
Желтая карточка
В. Стежко
85'
Желтая карточка
Е. Иванов
Желтая карточка
Е. Мосин
85'
Замена
С. Бессмертный
️️️️
Е. Мосин
85'
Замена
Д. Кучугура
️️️️
Д. Кузнецов
81'
Замена
В. Малькевич
️️️️
А. Егорычев
81'
66'
Замена
И. Енин
️️️️
З. Юсупов
Замена
М. Секулич
️️️️
Е. Марков
64'
63'
Желтая карточка
З. Юсупов
Желтая карточка
Е. Марков
58'
57'
ГОЛ! 2:1!
Е. Иванов
Желтая карточка
С. Бегич
54'
46'
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Чичинадзе
46'
Замена
Д. Фомин
️️️️
М. Мусалов
40'
Желтая карточка
А. Чичинадзе
ГОЛ! 2:0!
Д. Кузнецов
36'
31'
Желтая карточка
О. Ланин
ГОЛ! 1:0!
Е. Мосин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
44
Стефан Милич
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
64
Олег Ланин
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Селихов
2
Бегич
24
Филипенко
16
Итало
14
Мосин
8
Аюпов
22
Бевеев
5
Егорычев
33
Мишкич
44
Кузнецов
20
Марков
3-4-1-2
25
Солдатенко
44
Чичинадзе
44
Милич
5
Стежко
71
Мастерной
21
Горелов
64
Ланин
5
Мусалов
22
Юсупов
30
Гузина
25
Уридия
5
Егорычев
44
Малькевич
44
Малькевич
5
Егорычев
14
Мосин
80
Бессмертный
80
Бессмертный
14
Мосин
44
Кузнецов
94
Кучугура
94
Кучугура
44
Кузнецов
20
Марков
10
Секулич
10
Секулич
20
Марков
5
Мусалов
17
Фомин
17
Фомин
5
Мусалов
22
Юсупов
35
Енин
35
Енин
22
Юсупов
44
Чичинадзе
8
Иванов
8
Иванов
44
Чичинадзе
Остались в запасе
Урал
Черноморец
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
77
Антон Антонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
77
Антон Антонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Урал - Черноморец
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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