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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Сочи
Зенит - Сочи: обзор матча 02 июля 2024
Зенит
02.07.2024, вторник, 16:00
Товарищеские матчи
5 : 2
Завершен
Сочи
20'
М. Кассьерра
24'
М. Кассьерра
45+1'
А. Мостовой
67'
А. Ерохин
69'
Г. Мантуан
31'
М. Алвес
41'
К. Заика
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Сочи
Желтая карточка
А. Сутормин
86'
78'
Замена
А. Хежев
️️️️
А. Макарчук
78'
Замена
Р. Шагиахметов
️️️️
К. Кравцов
Замена
З. Бакаев
️️️️
Д. Васильев
74'
Замена
В. Изидор
️️️️
И. Сергеев
72'
ГОЛ! 5:2!
Г. Мантуан
Пас отдал
А. Сутормин
69'
ГОЛ! 4:2!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Сутормин
67'
62'
Замена
Р. Барт
️️️️
С. Гуарирапа
62'
Замена
В. Левин
️️️️
М. Крамарич
62'
Замена
А. Макаров
️️️️
И. Сааведра
62'
Замена
Д. Мартовой
️️️️
В. Лазарев
62'
Замена
Р. Магаль
️️️️
М. Алвес
62'
Замена
В. Литвинов
️️️️
О. Кожемякин
62'
Замена
К. Суслов
️️️️
К. Заика
Желтая карточка
Родригао
60'
46'
Замена
И. Сафронов
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Замена
А. Дегтев
️️️️
М. Рудаков
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Глушенков
46'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
М. Кассьерра
46'
Замена
Артур
️️️️
А. Мостовой
46'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Клаудиньо
46'
Замена
А. Коваленко
️️️️
Вендел
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Барриос
46'
Замена
Д. Васильев
️️️️
Нино
46'
Замена
В. Караваев
️️️️
С. Волков
46'
Замена
Родригао
️️️️
Ю. Горшков
46'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
Д. Сантос
46'
Замена
М. Кержаков
️️️️
Д. Одоевский
46'
ГОЛ! 3:2!
А. Мостовой
Пас отдал
Клаудиньо
45'
+1
41'
ГОЛ! 2:2!
К. Заика
Пас отдал
И. Сааведра
31'
ГОЛ! 2:1!
М. Алвес
Пас отдал
М. Крамарич
ГОЛ! 2:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
А. Мостовой
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
А. Мостовой
20'
Желтая карточка
Вендел
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
69
Астемир Хежев
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Артур Кусков
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
59
Руслан Барт
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-1-1-2-2
71
Одоевский
4
Горшков
3
Дуглас Сантос
33
Нино
82
Волков
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
10
Глушенков
4-2-3-1
88
Рудаков
27
Заика
22
Кожемякин
33
Алвес
17
Макарчук
14
Сааведра
5
Кравцов
18
Бурмистров
77
Лазарев
14
Крамарич
23
Гуарирапа
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
71
Одоевский
41
Кержаков
41
Кержаков
71
Одоевский
4
Горшков
5
Родригао
5
Родригао
4
Горшков
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
33
Клаудиньо
11
Сутормин
11
Сутормин
33
Клаудиньо
82
Волков
15
Караваев
15
Караваев
82
Волков
33
Нино
18
Васильев
18
Васильев
33
Нино
8
Вендел
8
Коваленко
8
Коваленко
8
Вендел
Васильев
77
Бакаев
77
Бакаев
Васильев
5
Барриос
21
Ерохин
21
Ерохин
5
Барриос
77
Мостовой
37
Артур
37
Артур
77
Мостовой
10
Глушенков
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Глушенков
Сергеев
18
Изидор
18
Изидор
Сергеев
88
Рудаков
35
Дегтев
35
Дегтев
88
Рудаков
17
Макарчук
69
Хежев
69
Хежев
17
Макарчук
27
Заика
91
Суслов
91
Суслов
27
Заика
22
Кожемякин
4
Литвинов
4
Литвинов
22
Кожемякин
33
Алвес
28
Магаль
28
Магаль
33
Алвес
5
Кравцов
10
Шагиахметов
10
Шагиахметов
5
Кравцов
14
Крамарич
88
Левин
88
Левин
14
Крамарич
14
Сааведра
21
Макаров
21
Макаров
14
Сааведра
77
Лазарев
7
Мартовой
7
Мартовой
77
Лазарев
23
Гуарирапа
59
Барт
59
Барт
23
Гуарирапа
18
Бурмистров
7
Сафронов
7
Сафронов
18
Бурмистров
Остались в запасе
Зенит
Сочи
Главный тренер
Сергей Семак
12
Николай Заболотный
ВР
8
Артур Кусков
ПЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
8
Артур Кусков
ПЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Зенит - Сочи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург)
Михаил Шпильфогель (Колпино)
Резервный судья:
Ранэль Зияков (Набережные Челны)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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