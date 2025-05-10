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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Зенит
Динамо Мх - Зенит: обзор матча 10 мая 2025
Динамо Мх
10.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
37'
Нино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Зенит
90'
+2
Желтая карточка
Е. Латышонок
90'
Замена
С. Эракович
️️️️
Г. Мантуан
90'
Замена
Н. Алип
️️️️
А. Соболев
Замена
К. Зинович
️️️️
М. Хоссейннеджад
85'
81'
Желтая карточка
А. Соболев
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Т. Сундуков
78'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Н. Глушков
78'
78'
Замена
С. Зделар
️️️️
Ю. Горшков
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Г. Агаларов
69'
Замена
А. Джабраилов
️️️️
У. Мрезиг
69'
63'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Л. Гонду
63'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Педро
37'
ГОЛ! 0:1!
Нино
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
(К)
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
(К)
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
11
Луис Энрике
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо Мх
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
3-3-1-2-1
39
Магомедов
17
Пальцев
5
Табидзе
77
Сундуков
99
Алибеков
6
Мрезиг
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
3-3-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
3
Дркушич
31
Мантуан
5
Барриос
4
Горшков
11
Энрике
20
Педро
7
Соболев
32
Гонду
6
Мрезиг
21
Джабраилов
21
Джабраилов
6
Мрезиг
77
Сундуков
70
Гаджиев
70
Гаджиев
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
47
Глушков
28
Сердеров
28
Сердеров
47
Глушков
31
Мантуан
16
Эракович
16
Эракович
31
Мантуан
7
Соболев
28
Алип
28
Алип
7
Соболев
4
Горшков
14
Зделар
14
Зделар
4
Горшков
20
Педро
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Педро
32
Гонду
9
Кассьерра
9
Кассьерра
32
Гонду
Остались в запасе
Динамо Мх
Зенит
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
1
Давид Волк
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо Мх - Зенит
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
26
21
Офсайды
1
1
Количество передач
393
425
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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