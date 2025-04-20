Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Ростов
Факел - Ростов: обзор матча 20 апреля 2025
Факел
20.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Ростов
30'
Е. Голенков
77'
К. Кучаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Ростов
90'
+2
Замена
А. Миронов
️️️️
Е. Голенков
86'
Желтая карточка
У. Сако
82'
Замена
А. Лангович
️️️️
К. Щетинин
Замена
Б. Пуси
️️️️
М. Дзиов
78'
Замена
И. Альшин
️️️️
И. Калинин
78'
77'
ГОЛ! 0:2!
К. Кучаев
Пас отдал
Н. Комличенко
62'
Замена
Д. Одоевский
️️️️
Р. Ятимов
Желтая карточка
И. Юрганов
61'
Замена
А. Ивлев
️️️️
М. Браими
61'
56'
Желтая карточка
Х. Байрамян
48'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Комаров
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Мертенс
46'
45'
+5
Желтая карточка
Е. Голенков
45'
+4
Желтая карточка
И. Комаров
Желтая карточка
М. Браими
45'
+2
Желтая карточка
Д. Мертенс
43'
30'
ГОЛ! 0:1!
Е. Голенков
Пас отдал
К. Щетинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
(К)
ОП
7
Никита Моцпан
АП
16
Дилан Мертенс
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
27
Николай Комличенко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Факел
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
54
Андрей Амосов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
4-1-3-2
88
Гудиев
13
Калинин
47
Божин
88
Дзиов
40
Юрганов
33
Квеквескири
11
Браими
16
Мертенс
7
Моцпан
98
Ильин
79
Каштанов
3-3-4
1
Ятимов
67
Игнатов
55
Осипенко
3
Сако
7
Роналдо
18
Кучаев
21
Шанталий
27
Комличенко
69
Голенков
10
Щетинин
10
Комаров
11
Браими
77
Ивлев
77
Ивлев
11
Браими
16
Мертенс
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
16
Мертенс
13
Калинин
10
Альшин
10
Альшин
13
Калинин
88
Дзиов
19
Пуси
19
Пуси
88
Дзиов
1
Ятимов
71
Одоевский
71
Одоевский
1
Ятимов
10
Щетинин
87
Лангович
87
Лангович
10
Щетинин
69
Голенков
8
Миронов
8
Миронов
69
Голенков
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
Остались в запасе
Факел
Ростов
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
Остались в запасе
16
Николай Поярков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
54
Андрей Амосов
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Факел - Ростов
3
4
Всего ударов по воротам
23
15
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
18
20
Офсайды
2
0
Количество передач
308
274
Сейвы
3
8
Точность передач %
72
67
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Факел
- : -
06.12.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Факел
Новости команд
Все
Факел
Ростов
Кириченко прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Ростова»
Вчера, 20:31
4
«Ростов» – о спорном моменте в штрафной «Краснодара»: «Алло, Сочи, а тут смотреть не будем???»
Вчера, 19:25
5
Мусаев рассказал, чего не хватает «Краснодару»
Вчера, 19:07
5
Мусаев объяснил ничью с «Ростовом»
Вчера, 18:11
8
Обзор матча «Ростов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 17:15
1
Барко пропустит ближайший матч «Спартака»
Вчера, 14:35
16
«Факел» – «Спартак» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 30 ноября 2026
Вчера, 10:22
РПЛ: шансы «Факела» и «Спартака» на победу в матче 16-го тура
Вчера, 09:35
Радимов назвал условие для спасения «Факела» от вылета из РПЛ
28 ноября
2
«Факел» собирается арендовать нападающего «Спартака»
27 ноября
1
Кириченко прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Ростова»
Вчера, 20:31
4
«Ростов» – о спорном моменте в штрафной «Краснодара»: «Алло, Сочи, а тут смотреть не будем???»
Вчера, 19:25
5
Мусаев рассказал, чего не хватает «Краснодару»
Вчера, 19:07
5
Мусаев объяснил ничью с «Ростовом»
Вчера, 18:11
8
Обзор матча «Ростов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 17:15
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+