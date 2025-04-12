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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Динамо
Нижний Новгород - Динамо: обзор матча 12 апреля 2025
Нижний Новгород
12.04.2025, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
59'
А. Трошечкин
71'
Я. Гладышев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Динамо
Пенальти не реализован!
Т. Весино
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
Л. Чавес
Замена
С. Магкеев
️️️️
Н. Каккоев
90'
+3
Замена
Т. Весино
️️️️
Х. Боселли
88'
87'
Замена
В. Окишор
️️️️
Э. Маухуб
71'
ГОЛ! 1:1!
Я. Гладышев
Желтая карточка
А. Эктов
70'
68'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Х. Карраскаль
68'
Замена
Л. Чавес
️️️️
Д. Александров
Замена
Я. Крашевский
️️️️
И. Агапов
62'
Замена
В. Карапузов
️️️️
В. Грулев
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Трошечкин
Пас отдал
Н. Каккоев
59'
55'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
А. Гомес
46'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Е. Смелов
39'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
23'
Желтая карточка
Д. Александров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
52
Егор Смелов
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нижний Новгород
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-4-3
1
Лукьянов
2
Александров
25
Карич
14
Агапов
24
Гоцук
5
Трошечкин
22
Каккоев
15
Эктов
27
Грулев
19
Ермаков
21
Боселли
3-2-1-3-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Бальбуэна
2
Даса
50
Кутицкий
30
Александров
10
Бителло
15
Карраскаль
52
Смелов
11
Гомес
49
Маухуб
14
Агапов
5
Крашевский
5
Крашевский
14
Агапов
22
Каккоев
27
Магкеев
27
Магкеев
22
Каккоев
27
Грулев
17
Карапузов
17
Карапузов
27
Грулев
21
Боселли
32
Весино
32
Весино
21
Боселли
30
Александров
24
Чавес
24
Чавес
30
Александров
15
Карраскаль
74
Фомин
74
Фомин
15
Карраскаль
49
Маухуб
88
Окишор
88
Окишор
49
Маухуб
52
Смелов
13
Нгамале
13
Нгамале
52
Смелов
11
Гомес
91
Гладышев
91
Гладышев
11
Гомес
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
35
Константин Мелентьев
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо
1
3
Всего ударов по воротам
15
22
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
10
Нарушения
20
15
Офсайды
1
1
Количество передач
217
543
Сейвы
3
4
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
5
11
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
11
xG (ожидаемые голы)
2.44
0.87
Матчи команд
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Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
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Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
- : -
06.12.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
ВАР – Артём Любимов; АВАР – Роман Галимов
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Трушечкин, Быков)
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