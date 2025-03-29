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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо Мх
ЦСКА - Динамо Мх: обзор матча 29 марта 2025
ЦСКА
29.03.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мх
32'
Мойзес
80'
Р. Жемалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Динамо Мх
Замена
А. Бандикян
️️️️
А. Файзуллаев
88'
Замена
Алеррандро
️️️️
Т. Мусаев
87'
81'
Желтая карточка
А. Гаджиев
ГОЛ! 2:0!
Р. Жемалетдинов
80'
71'
Замена
Я. Джапо
️️️️
Т. Сундуков
71'
Замена
К. Зинович
️️️️
Э. Касинтура
69'
Желтая карточка
Э. Касинтура
63'
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
Г. Агаларов
63'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
М. Аззи
Замена
К. Глебов
️️️️
С. Гуарирапа
63'
Желтая карточка
С. Гуарирапа
57'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
И. Обляков
57'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Мойзес
46'
46'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
С. Сердеров
ГОЛ! 1:0!
Мойзес
Пас отдал
И. Обляков
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
4-2-2-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
12
Келлвен
15
Пьянич
8
Бистрович
10
Обляков
11
Файзуллаев
11
Мусаев
23
Гуарирапа
3-3-2-2
39
Магомедов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Пальцев
21
Аззи
6
Мрезиг
4
Шумахов
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
28
Сердеров
11
Файзуллаев
52
Бандикян
52
Бандикян
11
Файзуллаев
27
Мойзес
3
Круговой
3
Круговой
27
Мойзес
10
Обляков
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
10
Обляков
23
Гуарирапа
17
Глебов
17
Глебов
23
Гуарирапа
11
Мусаев
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Мусаев
77
Сундуков
17
Джапо
17
Джапо
77
Сундуков
28
Сердеров
13
Кагермазов
13
Кагермазов
28
Сердеров
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
17
Касинтура
19
Зинович
19
Зинович
17
Касинтура
21
Аззи
70
Гаджиев
70
Гаджиев
21
Аззи
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо Мх
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча ЦСКА - Динамо Мх
1
2
Всего ударов по воротам
15
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
513
285
Сейвы
1
6
Точность передач %
79
63
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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ЦСКА
Динамо Мх
Тренер «Динамо Мх» Евсеев сделал заявление о трансфере Шапи
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