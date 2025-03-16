Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Нижний Новгород
Рубин - Нижний Новгород: обзор матча 16 марта 2025
Рубин
16.03.2025, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
72'
А. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Нижний Новгород
89'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Л. Тичич
89'
Замена
К. Гоцук
️️️️
А. Кокшаров
Замена
В. Вада
️️️️
М. Чуни
89'
83'
Желтая карточка
Т. Весино
81'
Замена
Х. Кастильо
️️️️
А. Эктов
80'
Замена
Т. Весино
️️️️
Н. Калинский
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
О. Иванов
80'
ГОЛ! 1:0!
А. Зотов
72'
65'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
В. Грулев
Замена
А. Зотов
️️️️
Н. Васильев
46'
Желтая карточка
И. Вуячич
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
(К)
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
(К)
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
4-2-2-2
38
Ставер
27
Грицаенко
2
Тесленко
5
Вуячич
71
Рожков
96
Васильев
22
Ходжа
23
Безруков
19
Иванов
90
Чуни
99
Шабанхаджай
3-2-2-2-1
30
Медведев
15
Эктов
25
Карич
2
Александров
22
Каккоев
8
Майга
78
Калинский
14
Тичич
21
Боселли
27
Грулев
90
Кокшаров
19
Иванов
5
Ашурматов
5
Ашурматов
19
Иванов
96
Васильев
21
Зотов
21
Зотов
96
Васильев
90
Чуни
23
Вада
23
Вада
90
Чуни
15
Эктов
23
Кастильо
23
Кастильо
15
Эктов
90
Кокшаров
24
Гоцук
24
Гоцук
90
Кокшаров
27
Грулев
5
Трошечкин
5
Трошечкин
27
Грулев
14
Тичич
19
Ермаков
19
Ермаков
14
Тичич
78
Калинский
32
Весино
32
Весино
78
Калинский
Остались в запасе
Рубин
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
6
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
6
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Рубин - Нижний Новгород
1
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
13
13
Офсайды
0
2
Количество передач
336
423
Сейвы
7
3
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Нижний Новгород
- : -
05.12.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
0 : 0
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Максим Белокур
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Владимир Москалёв
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Титов)
Новости команд
Все
Рубин
Нижний Новгород
«Рубин» принял решение по Кузьмину
Вчера, 16:21
2
Кузьмин за четыре матча в «Рубине» «уволил» трех тренеров
Вчера, 16:02
3
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 13:50
Тренер «Рубина» Кузьмин повторил рекорд Черчесова, Виллаш-Боаша и Манчини
28 ноября
1
РПЛ. «Рубин» разгромил «Акрон» (3:0) и поднялся на 6-е место
28 ноября
9
«Рубин» принял решение по Кузьмину
Вчера, 16:21
2
Кузьмин за четыре матча в «Рубине» «уволил» трех тренеров
Вчера, 16:02
3
Тренер «Рубина» Кузьмин повторил рекорд Черчесова, Виллаш-Боаша и Манчини
28 ноября
1
РПЛ. «Рубин» разгромил «Акрон» (3:0) и поднялся на 6-е место
28 ноября
9
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
28 ноября
10
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 13:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
28 ноября
10
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
28 ноября
Первая лига. Лидирующий «Нижний» сенсационно проиграл дома аутсайдеру (1:2)
26 ноября
6
«Нижний Новгород» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+