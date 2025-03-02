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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 02 марта 2025
Ростов
02.03.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
83'
М. Мохеби
77'
Д. Фомин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Динамо
Замена
У. Сако
️️️️
И. Вахания
90'
+3
Травма
И. Вахания
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Мохеби
83'
Замена
К. Кучаев
️️️️
К. Щетинин
82'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Шанталий
82'
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фомин
Пас отдал
Я. Гладышев
Замена
Е. Голенков
️️️️
Роналдо
73'
Травма
Роналдо
72'
66'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Л. Чавес
65'
Желтая карточка
Э. Маухуб
64'
Замена
Бителло
️️️️
А. Гомес
64'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
М. Нгамале
23'
Замена
Э. Маухуб
️️️️
К. Тюкавин
21'
Травма
К. Тюкавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
4
Мелехин
55
Осипенко
11
Сутормин
21
Шанталий
10
Щетинин
7
Роналдо
27
Комличенко
9
Мохеби
10
Комаров
4-2-3-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Маричаль
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
15
Глебов
24
Чавес
13
Нгамале
15
Карраскаль
11
Гомес
70
Тюкавин
40
Вахания
3
Сако
3
Сако
40
Вахания
21
Шанталий
19
Байрамян
19
Байрамян
21
Шанталий
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
24
Чавес
74
Фомин
74
Фомин
24
Чавес
11
Гомес
10
Бителло
10
Бителло
11
Гомес
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
Остались в запасе
Ростов
Динамо
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
47
Андрей Кудравец
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ростов - Динамо
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
16
Офсайды
7
7
Количество передач
327
323
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
64
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Факел
- : -
06.12.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
- : -
06.12.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; АVAR – Виталий Мешков
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Моссаковский, Пойда)
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