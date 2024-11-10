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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Акрон
Спартак - Акрон: обзор матча 10 ноября 2024
Спартак
10.11.2024, воскресенье, 15:15
Россия. Премьер-лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Акрон
28'
Т. Бонгонда
58'
М. Угальде
63'
Т. Бонгонда
73'
М. Угальде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Акрон
Замена
Д. Зорин
️️️️
Э. Барко
90'
Замена
Х. Медина
️️️️
Т. Бонгонда
90'
86'
Вторая желтая
С. Бакаев
86'
Желтая карточка
С. Бакаев
Замена
Ш. Николсон
️️️️
М. Угальде
80'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
К. Мартинс
80'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Маркиньос
79'
ГОЛ! 4:0!
М. Угальде
Пас отдал
Э. Барко
73'
67'
Замена
Д. Пестряков
️️️️
К. Савичев
67'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 3:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
К. Мартинс
63'
60'
Замена
К. Данилин
️️️️
В. Хубулов
60'
Замена
А. Галоян
️️️️
М. Кузьмин
60'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Беншимоль
ГОЛ! 2:0!
М. Угальде
Пас отдал
К. Мартинс
58'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
М. Угальде
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
21
Артур Галоян
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
4
Дуарте
6
Бабич
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
10
Маркиньос
5
Барко
10
Бонгонда
9
Угальде
4-2-2-2
13
Волков
4
Савичев
3
Витор
26
Эсковаль
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
6
Кузьмин
8
Хубулов
7
Беншимоль
22
Дзюба
35
Мартинс
7
Мангаш
7
Мангаш
35
Мартинс
10
Маркиньос
25
Пруцев
25
Пруцев
10
Маркиньос
5
Барко
28
Зорин
28
Зорин
5
Барко
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
6
Кузьмин
21
Галоян
21
Галоян
6
Кузьмин
4
Савичев
71
Пестряков
71
Пестряков
4
Савичев
8
Хубулов
23
Данилин
23
Данилин
8
Хубулов
7
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Беншимоль
22
Дзюба
99
Тимошенко
99
Тимошенко
22
Дзюба
Остались в запасе
Спартак
Акрон
56
Александр Довбня
ВР
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
78
Александр Васютин
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Михаил Игнатов
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Спартак - Акрон
1
1
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
6
12
Офсайды
2
1
Количество передач
690
237
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
64
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Акрон
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон
- : -
05.12.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Любимов; АVAR – Владимир Москалёв
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Николай Иванов
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Неценко, Меламед)
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