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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо Мх
Зенит - Динамо Мх: обзор матча 02 ноября 2024
Зенит
02.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мх
12'
Нино
15'
Л. Гонду
61'
С. Кагермазов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Динамо Мх
Желтая карточка
Г. Мантуан
90'
+8
90'
+5
Замена
З. Юсупов
️️️️
Н. Глушков
Травма
Г. Мантуан
90'
+4
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Соболев
90'
87'
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Т. Сундуков
87'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Г. Агаларов
61'
ГОЛ! 2:1!
С. Кагермазов
Пас отдал
Г. Агаларов
Замена
Н. Алип
️️️️
Нино
59'
Травма
Нино
58'
56'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
М. Хоссейннеджад
Замена
В. Караваев
️️️️
Педро
46'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Л. Гонду
46'
45'
+2
Желтая карточка
Н. Глушков
Желтая карточка
Л. Гонду
37'
Замена
Д. Адамов
️️️️
Е. Латышонок
34'
Травма
Е. Латышонок
33'
ГОЛ! 2:0!
Л. Гонду
Пас отдал
А. Мостовой
15'
ГОЛ! 1:0!
Нино
Пас отдал
С. Эракович
12'
4'
Желтая карточка
И. Кирш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
77
Мостовой
7
Соболев
32
Гонду
3-3-1-2-1
1
Волк
4
Шумахов
13
Кагермазов
77
Сундуков
3
Кирш
6
Мрезиг
17
Джапо
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
47
Глушков
25
Агаларов
1
Латышонок
16
Адамов
16
Адамов
1
Латышонок
33
Нино
28
Алип
28
Алип
33
Нино
20
Педро
15
Караваев
15
Караваев
20
Педро
7
Соболев
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Соболев
32
Гонду
9
Кассьерра
9
Кассьерра
32
Гонду
47
Глушков
22
Юсупов
22
Юсупов
47
Глушков
77
Сундуков
9
Магомедов
9
Магомедов
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
Остались в запасе
Зенит
Динамо Мх
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Зенит - Динамо Мх
2
2
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
14
Офсайды
0
2
Количество передач
557
217
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Крестинин, Богданов)
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