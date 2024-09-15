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РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Спартак
Динамо Мх - Спартак: обзор матча 15 сентября 2024
Динамо Мх
15.09.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
36'
Р. Литвинов (АГ)
20'
М. Угальде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Спартак
Желтая карточка
С. Кагермазов
90'
+3
Красная карточка
У. Мрезиг
90'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Сандрачук
89'
Замена
Я. Джапо
️️️️
А. Гаджиев
89'
87'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Т. Бонгонда
78'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
М. Угальде
75'
Желтая карточка
С. Бабич
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Г. Агаларов
74'
Замена
К. Зинович
️️️️
М. Хоссейннеджад
74'
69'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
68'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Маркиньос
Замена
С. Кагермазов
️️️️
Т. Сундуков
61'
Желтая карточка
Т. Сундуков
51'
46'
Замена
М. Абена
️️️️
Д. Хлусевич
46'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Х. Медина
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Литвинов
36'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Угальде
Пас отдал
Х. Медина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Спартак
56
Александр Довбня
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Волк
4
Шумахов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Пальцев
6
Мрезиг
72
Сандрачук
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
70
Гаджиев
25
Агаларов
4-1-3-2
98
Максименко
26
Хлусевич
68
Литвинов
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
28
Медина
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
10
Бонгонда
70
Гаджиев
17
Джапо
17
Джапо
70
Гаджиев
77
Сундуков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
77
Сундуков
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
19
Зинович
10
Хоссейннеджад
72
Сандрачук
28
Сердеров
28
Сердеров
72
Сандрачук
10
Бонгонда
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Бонгонда
26
Хлусевич
14
Абена
14
Абена
26
Хлусевич
28
Медина
35
Мартинс
35
Мартинс
28
Медина
10
Маркиньос
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Маркиньос
9
Угальде
11
Николсон
11
Николсон
9
Угальде
Остались в запасе
Динамо Мх
Спартак
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
56
Александр Довбня
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо Мх - Спартак
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
18
Офсайды
1
0
Количество передач
272
514
Сейвы
0
2
Точность передач %
58
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Евгений Кукуляк
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Моссаковский)
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