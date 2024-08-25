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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Нижний Новгород
Крылья Советов - Нижний Новгород: обзор матча 25 августа 2024
Крылья Советов
25.08.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Нижний Новгород
71'
Т. Галдамес
76'
Т. Галдамес
90'
Ф. Орозко
57'
Х. Боселли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Нижний Новгород
Замена
К. Печенин
️️️️
Т. Галдамес
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Ф. Орозко
Пас отдал
Ф. Костанца
90'
84'
Желтая карточка
А. Трошечкин
Замена
И. Дмитриев
️️️️
Р. Ежов
82'
81'
Замена
В. Царукян
️️️️
Л. Тичич
Замена
Б. Гарре
️️️️
Д. Цыпченко
81'
81'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Х. Боселли
80'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
Н. Ермаков
ГОЛ! 2:1!
Т. Галдамес
Пас отдал
Р. Ежов
76'
ГОЛ! 1:1!
Т. Галдамес
71'
67'
Замена
К. Глущенков
️️️️
С. Магкеев
Замена
М. Витюгов
️️️️
С. Бабкин
65'
Замена
И. Олейников
️️️️
В. Шитов
64'
63'
Травма
К. Гоцук
61'
Замена
О. Ожегович
️️️️
З. Турбо
57'
ГОЛ! 0:1!
Х. Боселли
Пас отдал
М. Стаматов
Желтая карточка
Ф. Костанца
56'
52'
Желтая карточка
В. Александров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
(К)
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К)
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
14
Лука Тичич
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Антон Мухин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ломаев
3
Галдамес
3
Солдатенков
4
Евгеньев
22
Костанца
6
Бабкин
19
Орозко
15
Рассказов
29
Ежов
73
Шитов
10
Цыпченко
3-2-2-2-1
30
Медведев
2
Александров
24
Гоцук
27
Магкеев
15
Эктов
30
Стаматов
78
Калинский
14
Тичич
21
Боселли
19
Ермаков
11
Зе Турбо
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
29
Ежов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
29
Ежов
73
Шитов
19
Олейников
19
Олейников
73
Шитов
10
Цыпченко
7
Гарре
7
Гарре
10
Цыпченко
27
Магкеев
3
Глущенков
3
Глущенков
27
Магкеев
21
Боселли
5
Трошечкин
5
Трошечкин
21
Боселли
14
Тичич
80
Царукян
80
Царукян
14
Тичич
11
Зе Турбо
9
Ожегович
9
Ожегович
11
Зе Турбо
19
Ермаков
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
19
Ермаков
Остались в запасе
Крылья Советов
Нижний Новгород
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Крылья Советов - Нижний Новгород
1
2
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
16
Офсайды
2
0
Количество передач
490
296
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Алексей Ермилов
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Любимов; АVAR – Алексей Амелин
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Нагучев, Коптев)
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