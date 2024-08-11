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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Факел
Крылья Советов - Факел: обзор матча 11 августа 2024
Крылья Советов
11.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Факел
75'
Ф. Костанца
78'
Ф. Орозко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Факел
90'
+1
Желтая карточка
И. Квеквескири
Замена
К. Печенин
️️️️
Н. Рассказов
87'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
В. Шитов
83'
81'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
В. Ильин
81'
Замена
А. Ивлев
️️️️
В. Мастерной
ГОЛ! 2:0!
Ф. Орозко
Пас отдал
Н. Рассказов
78'
Желтая карточка
Ф. Костанца
76'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Костанца
Пас отдал
Т. Галдамес
75'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Р. Ежов
74'
Замена
Ф. Орозко
️️️️
И. Олейников
74'
Замена
Ф. Костанца
️️️️
С. Бабкин
74'
64'
Замена
М. Браими
️️️️
Д. Мертенс
64'
Замена
И. Юрганов
️️️️
Р. Сенхаджи
63'
Травма
Р. Сенхаджи
41'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
И. Калинин
38'
Травма
И. Калинин
35'
Желтая карточка
С. Божин
Желтая карточка
Н. Рассказов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
3
Галдамес
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
6
Бабкин
19
Олейников
15
Рассказов
29
Ежов
73
Шитов
3-4-2-1
31
Беленов
72
Сенхаджи
47
Божин
88
Дзиов
71
Мастерной
33
Квеквескири
88
Щетинин
13
Калинин
10
Альшин
16
Мертенс
98
Ильин
15
Рассказов
2
Печенин
2
Печенин
15
Рассказов
6
Бабкин
22
Костанца
22
Костанца
6
Бабкин
19
Олейников
19
Орозко
19
Орозко
19
Олейников
73
Шитов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
73
Шитов
29
Ежов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
29
Ежов
72
Сенхаджи
40
Юрганов
40
Юрганов
72
Сенхаджи
71
Мастерной
77
Ивлев
77
Ивлев
71
Мастерной
98
Ильин
7
Моцпан
7
Моцпан
98
Ильин
16
Мертенс
11
Браими
11
Браими
16
Мертенс
13
Калинин
14
Аппаев
14
Аппаев
13
Калинин
Остались в запасе
Крылья Советов
Факел
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Крылья Советов - Факел
2
2
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
10
Офсайды
1
2
Количество передач
444
264
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
10
0
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; АVAR – Павел Кукуян
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Аксенов, Коптев)
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