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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Краковия
Пяст - Краковия: обзор матча 08 декабря 2024
Пяст
08.12.2024, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 18 тур
0 : 0
Завершен
Краковия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Краковия
84'
Желтая карточка
В. Гицэ
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
M. Szczepański
84'
Желтая карточка
A. Katsantonis
78'
Замена
A. Katsantonis
️️️️
M. Chrapek
77'
Замена
P. Dziczek
️️️️
O. Lesniak
77'
71'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
А. Хасич
66'
Желтая карточка
О. Какабадзе
Замена
М. Росолек
️️️️
J. Lewicki
63'
Замена
Х. Феликс
️️️️
Ф. Пясецки
63'
Желтая карточка
O. Lesniak
58'
46'
Замена
️️️️
F. Bzdyl
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
(К)
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
72
Oskar Lachowicz
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
4-4-2
26
Плах
3
Нобрега
11
Пырка
36
18
26
Костадинов
30
6
31
5
9
Пясецки
3-3-1-3
13
27
Хосконен
5
Гицэ
25
Какабадзе
25
Югаш
88
Соколовски
20
Олафссон
11
20
Майгаард
14
Хасич
9
Каллман
30
92
Кадзиор
92
Кадзиор
30
6
10
10
6
31
16
16
31
9
Пясецки
7
Феликс
7
Феликс
9
Пясецки
36
7
Росолек
7
Росолек
36
14
Хасич
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
14
Хасич
Остались в запасе
Пяст
Краковия
33
Karol Szymański
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
23
Генрих Раваш
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
72
Oskar Lachowicz
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
72
Oskar Lachowicz
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Пяст - Краковия
2
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
16
14
Офсайды
0
1
Количество передач
401
452
Сейвы
4
7
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Новости команд
Все
Пяст
Краковия
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Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
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