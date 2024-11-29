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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Заглембе
Краковия - Заглембе: обзор матча 29 ноября 2024
Краковия
29.11.2024, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 17 тур
1 : 1
Завершен
Заглембе
10'
F. Bzdyl
90+3'
J. Jach (pen.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Заглембе
90'
+4
Желтая карточка
J. Jach (pen.)
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
J. Jach (pen.)
89'
Желтая карточка
Д. Дабровски
86'
Желтая карточка
B. Kopacz
83'
Желтая карточка
D. Kurminowski
79'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
T. Makowski
Замена
M. Bochnak
️️️️
А. Хасич
74'
Замена
P. Janasik
️️️️
О. Какабадзе
59'
Замена
️️️️
F. Bzdyl
59'
46'
Замена
В. Сейк
️️️️
B. Kłudka
46'
Замена
J. Jach (pen.)
️️️️
I. Orlikowski
11'
Замена
B. Kopacz
️️️️
A. Wozniak
ГОЛ! 1:0!
F. Bzdyl
Пас отдал
Д. Кристьян Олафссон
10'
9'
Красная карточка
M. Nalepa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
21
Томаш Пенько
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
23
Patryk Kusztal
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
3-3-1-3
23
Раваш
25
Какабадзе
5
Гицэ
27
Сковгор
20
Олафссон
88
Соколовски
25
Югаш
11
9
Каллман
14
Хасич
20
Майгаард
4-5-1
30
Гладун
5
2
31
25
21
Пенько
8
Дабровски
7
6
11
7
Вдовяк
25
Какабадзе
77
77
25
Какабадзе
14
Хасич
17
17
14
Хасич
11
2
2
11
31
33
33
31
6
91
91
6
2
10
Сейк
10
Сейк
2
Остались в запасе
Краковия
Заглембе
13
Sebastian Madejski
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
1
Jasmin Burić
ВР
23
Patryk Kusztal
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
23
Patryk Kusztal
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Краковия - Заглембе
1
1
4
Всего ударов по воротам
21
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
516
324
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
71
Удары мимо ворот
11
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
9
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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