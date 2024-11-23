Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Краковия
Легия - Краковия: обзор матча 23 ноября 2024
Легия
23.11.2024, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 16 тур
3 : 2
Завершен
Краковия
17'
Б. Капустка (П)
26'
М. Гуал
39'
W. Urbański
34'
Б. Каллман
79'
М. Майгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Краковия
Желтая карточка
Г. Кобыляк
90'
+2
Замена
А. Енджейчик
️️️️
Р. Винагре
90'
+1
90'
+1
Замена
F. Bzdyl
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
79'
ГОЛ! 3:2!
М. Майгаард
Пас отдал
Б. Каллман
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Б. Капустка
74'
Замена
M. Alfarela
️️️️
К. Чодина
74'
72'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
А. Хосконен
68'
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
P. Janasik
Желтая карточка
Р. Морисита
67'
Замена
Я. Зиолковски
️️️️
Р. Панков
58'
Замена
Лукиньяс
️️️️
W. Urbański
58'
ГОЛ! 3:1!
W. Urbański
Пас отдал
П. Вшолек
39'
34'
ГОЛ! 2:1!
Б. Каллман
Пас отдал
А. Хасич
ГОЛ! 2:0!
М. Гуал
Пас отдал
Р. Винагре
26'
Желтая карточка
Р. Панков
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Капустка
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
25
Рея Морисита
ПВ
11
Каспер Чодина
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
25
Якуб Югаш
(К)
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Легия
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
82
Лукиньяс
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
3-1-1-3-2
87
Кобыляк
19
Винагре
3
Капуади
12
Панков
8
Августиняк
53
11
Чодина
67
Капустка
22
Вшолек
28
Гуал
25
Морисита
4-1-1-4
23
Раваш
27
Хосконен
27
Сковгор
25
Югаш
20
Олафссон
88
Соколовски
8
77
20
Майгаард
9
Каллман
14
Хасич
12
Панков
4
Зиолковски
4
Зиолковски
12
Панков
19
Винагре
55
Енджейчик
55
Енджейчик
19
Винагре
53
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
53
67
Капустка
17
Пекхарт
17
Пекхарт
67
Капустка
11
Чодина
19
19
11
Чодина
20
Олафссон
11
11
20
Олафссон
77
22
22
77
27
Хосконен
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
27
Хосконен
17
17
Остались в запасе
Легия
Краковия
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
13
Sebastian Madejski
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Легия - Краковия
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
12
8
Офсайды
3
0
Количество передач
474
390
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Войска Польского
Посещаемость:
25121
Новости команд
Все
Легия
Краковия
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+