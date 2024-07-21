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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Пяст
Краковия - Пяст: обзор матча 21 июля 2024
Краковия
21.07.2024, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 1 тур
1 : 1
Завершен
Пяст
89'
М. ван Бурен
18'
Х. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Пяст
90'
+6
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
G. Tomasiewicz
Желтая карточка
А. Аль-Аммари
90'
+5
90'
+1
Замена
Т. Костадинов
️️️️
Х. Феликс
ГОЛ! 1:1!
М. ван Бурен
Пас отдал
Б. Каллман
89'
Желтая карточка
Д. Кристьян Олафссон
77'
76'
Замена
M. Szczepański
️️️️
M. Chrapek
Замена
P. Janasik
️️️️
П. Ярочински
76'
Замена
M. Bochnak
️️️️
О. Какабадзе
76'
Желтая карточка
К. Глик
73'
Замена
М. Майгаард
️️️️
П. Соколовски
65'
58'
Желтая карточка
J. Czerwiński
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
K. Knap
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Феликс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
20
Karol Knap
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
19
Майкл Амейо
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
77
Patryk Janasik
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
3-3-2-2
23
Раваш
15
Глик
25
Какабадзе
5
Гицэ
44
Ярочински
88
Соколовски
20
Олафссон
20
8
36
9
Каллман
2-3-5
26
Плах
2
11
Пырка
19
Амейо
20
6
9
Пясецки
4
5
16
7
Феликс
20
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
20
10
ван Бурен
10
ван Бурен
44
Ярочински
77
77
44
Ярочински
88
Соколовски
20
Майгаард
20
Майгаард
88
Соколовски
25
Какабадзе
17
17
25
Какабадзе
6
30
30
6
20
92
Кадзиор
92
Кадзиор
20
7
Феликс
26
Костадинов
26
Костадинов
7
Феликс
Остались в запасе
Краковия
Пяст
13
Sebastian Madejski
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
Главный тренер
Артур Платек
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Краковия - Пяст
3
1
Всего ударов по воротам
4
25
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
6
Нарушения
14
12
Офсайды
0
2
Количество передач
450
410
Сейвы
4
0
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
2
16
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
0
8
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
10698
Новости команд
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Краковия
Пяст
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2022.02.12 15:28
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2021.07.01 21:48
16
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2021.06.26 01:37
15
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2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
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2019.08.21 18:15
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