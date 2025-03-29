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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Осиек
Истра 1961 - Осиек: обзор матча 29 марта 2025
Истра 1961
29.03.2025, суббота, 18:00
Хорватия. Футбольная лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Осиек
90+3'
V. Rozić
68'
Эрнани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Осиек
90'
+4
Желтая карточка
К. Адеми
ГОЛ! 1:1!
V. Rozić
Пас отдал
Й. Радошевич
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
П. Пушич
90'
Замена
К. Адеми
️️️️
M. Soldo
Желтая карточка
М. Хайстер
87'
68'
ГОЛ! 0:1!
Эрнани
Пас отдал
П. Пушич
65'
Замена
Эрнани
️️️️
I. Cvijanović
65'
Замена
С. Мкртчян
️️️️
Й. Мерсинай
Замена
Г. Гагуа
️️️️
K. Fućak
64'
46'
Замена
П. Пушич
️️️️
J. Ohajunwa
45'
+2
Желтая карточка
J. Ohajunwa
27'
Желтая карточка
Й. Мерсинай
14'
Желтая карточка
I. Cvijanović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
16
Вилле Коски
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
Хрвойе Бабец
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
9
A. Jakupovic
ЦФ
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Осиек
1
Mattia Del Favero
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
27
Эрнани
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
3-3-1-3
21
25
Валинчич
15
Марешич
2
Хайстер
10
Лончар
5
Радошевич
8
21
Лисица
70
57
16
Коски
3-3-2-2
31
Маленица
26
15
Мерсинай
34
42
Гедес
6
Бабец
21
Юришич
26
Дантас
14
8
9
57
29
Гагуа
29
Гагуа
57
15
Мерсинай
5
Мкртчян
5
Мкртчян
15
Мерсинай
8
70
Пушич
70
Пушич
8
34
27
Эрнани
27
Эрнани
34
14
9
Адеми
9
Адеми
14
Остались в запасе
Истра 1961
Осиек
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Mattia Del Favero
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
Остались в запасе
1
Mattia Del Favero
ВР
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Истра 1961 - Осиек
1
5
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
10
Офсайды
4
0
Количество передач
486
333
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Новости команд
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Истра 1961
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