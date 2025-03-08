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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Истра 1961
Вараждин - Истра 1961: обзор матча 08 марта 2025
Вараждин
08.03.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Истра 1961
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Истра 1961
Замена
M. Čuić
️️️️
J. Poldrugač
88'
Желтая карточка
J. Sierra
76'
72'
Замена
А. Кадушич
️️️️
V. Rozić
Замена
M. Dabro
️️️️
M. Antunović
67'
Замена
М. Вук
️️️️
А. Латкович
53'
Замена
N. Tepšić
️️️️
L. Škaričić
46'
38'
Желтая карточка
М. Хайстер
Желтая карточка
Л. Ба
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
14
Jaime Sierra
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
7
Матей Вук
ЛВ
24
Mario Marina
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Истра 1961
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
4-4-2
1
13
5
Ба
25
23
Маглица
14
11
10
Латкович
8
22
4
3-4-3
21
25
Валинчич
2
Хайстер
15
Марешич
5
Радошевич
27
7
10
Лончар
57
70
16
Коски
4
16
16
4
10
Латкович
7
Вук
7
Вук
10
Латкович
11
10
10
11
22
7
7
22
7
97
Кадушич
97
Кадушич
7
Остались в запасе
Вараждин
Истра 1961
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
21
Матео Лисица
ПВ
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Остались в запасе
21
Матео Лисица
ПВ
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Вараждин - Истра 1961
2
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
9
14
Офсайды
1
1
Количество передач
407
432
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Новости команд
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