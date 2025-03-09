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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Динамо Загреб
Славен Белупо - Динамо Загреб: обзор матча 09 марта 2025
Славен Белупо
09.03.2025, воскресенье, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Загреб
18'
Л. Стойкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Динамо Загреб
90'
Замена
Б. Петкович
️️️️
М. Батурина
Желтая карточка
M. Šakota
87'
87'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
82'
Замена
С. Куленович
️️️️
В. Канга
Желтая карточка
T. Božić
81'
78'
Пенальти не реализован!
В. Канга
74'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
П. Сучич
73'
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Пьяца
Замена
A. Šuto
️️️️
A. Liber
73'
Замена
M. Šakota
️️️️
И. Несторовски
73'
Замена
I. Dolček
️️️️
A. Bosec
65'
52'
Желтая карточка
Й. Мишич
Замена
L. Crepulja
️️️️
I. Lepinjica
31'
Вторая желтая
I. Ćubelić
23'
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Стойкович
Пас отдал
Р. Пьерр-Габриэль
Желтая карточка
I. Ćubelić
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
27
Ален Гргич
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
22
Ante Šuto
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
Динамо Загреб
26
Никола Чавлина
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Leon Belcar
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
17
Сандро Куленович
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
3-2-5
25
8
6
35
23
8
4
90
Несторовски
14
8
27
Гргич
3-2-2-1-2
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
16
Торренте
28
Теофил-Катерин
4
Франьич
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
9
Канга
7
Пьяца
23
21
21
23
90
Несторовски
14
14
90
Несторовски
14
22
22
14
8
7
7
8
8
Сучич
11
Мбюкю
11
Мбюкю
8
Сучич
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
9
Канга
17
Куленович
17
Куленович
9
Канга
20
Батурина
9
Петкович
9
Петкович
20
Батурина
Остались в запасе
Славен Белупо
Динамо Загреб
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
26
Никола Чавлина
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
9
Leon Belcar
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
35
Noa Mikić
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
51
Leon Jakirović
ЦЗ
9
Leon Belcar
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
12
Петар Бочкай
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча Славен Белупо - Динамо Загреб
3
1
2
Всего ударов по воротам
3
22
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
11
Нарушения
12
10
Офсайды
2
0
Количество передач
272
526
Сейвы
6
0
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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