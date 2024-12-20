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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Осиек - Истра 1961
Осиек - Истра 1961: обзор матча 20 декабря 2024
Осиек
20.12.2024, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Истра 1961
67'
P. Lima
37'
Б. Лекуэйри
60'
Г. Гагуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осиек - Истра 1961
Замена
К. Адеми
️️️️
M. Soldo
90'
89'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
A. Maurić
Желтая карточка
А. Туйя
74'
ГОЛ! 1:2!
P. Lima
67'
60'
ГОЛ! 0:2!
Г. Гагуа
Пас отдал
М. Хайстер
Замена
I. Cvijanović
️️️️
П. Пушич
60'
Желтая карточка
V. Jugović
54'
37'
ГОЛ! 0:1!
Б. Лекуэйри
Пас отдал
М. Лисица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
11
Наил Омерович
ПЗ
14
Marko Soldo
ЦП
21
Pedro Lima
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Осиек
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Истра 1961
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
3-2-3-2
31
Маленица
33
13
Туйя
26
21
Юришич
11
Омерович
14
21
70
Пушич
9
7
4-2-1-3
21
2
Хайстер
15
Марешич
77
Келлер
25
Валинчич
7
8
21
Лисица
70
29
Гагуа
27
Лекуэйри
70
Пушич
34
34
70
Пушич
14
9
Адеми
9
Адеми
14
8
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
8
Остались в запасе
Осиек
Истра 1961
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
32
Tin Sajko
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
18
Niko Farkaš
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
Остались в запасе
1
Marijan Ćorić
ВР
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
41
Marin Žgomba
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Осиек - Истра 1961
2
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
9
Офсайды
1
1
Количество передач
446
286
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
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Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
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23.11.2026
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Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
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Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Antonio Melnjak, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
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